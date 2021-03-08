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سعر اليورو اليوم الاثنين 8-3-2021 مقابل الجنيه في البنوك

الإثنين 08/مارس/2021 - 10:39 ص
بوابة الفجر
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استقر سعر اليورو الأوروبى اليوم الاثنين 8-3-2021، أمام الجنيه المصرى، وذلك بعد أداءه المتباين خلال تعاملات أمس الاحد، وسجل فى البنك الأهلى المصرى 18.58 جنيه للشراء، و18.82 جنيه للبيع، مقابل سعره الخميس الماضى بـ 18.61 جنيه للشراء، و18.82 جنيه للبيع، وجاءت الأسعار على النحو التالي:
 

سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى
18.82 جنيه للشراء.
18.95 جنيه للبيع.
 
سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى
18.58 جنيه للشراء 
18.82 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك مصر
18.58 جنيه للشراء.
18.82 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة
18.63 جنيه للشراء.
18.79 جنيه للبيع.
 
سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib
18.59 جنيه للشراء.
18.84 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
18.82 جنيه للشراء.
18.98 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية
18.55 جنيه للشراء.
18.83 جنيه للبيع.


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