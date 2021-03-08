توقعات باستمرار مكاسب أسعار النفط خلال الأسبوع الجاري

وقع مختصون ومحللون نفطيون، استمرار المكاسب السعرية خلال الأسبوع الجاري بعد مكاسب قياسية للنفط الخام في ختام الأسبوع الماضي، بلغت 5.2 في المائة، لخام برنت و7.4 في المائة، للخام الأمريكي، وذلك على أثر قرار وزراء مجموعة أوبك+ الخميس الماضي بتثبيت مستوى الإنتاج على الرغم من ارتفاع الأسعار، وتمديد السعودية تخفيضاتها الطوعية البالغة مليون برميل يوميا لشهر إضافي على مدى (أبريل) المقبل.





وقالوا: إن استشعار "أوبك+" أن السوق ما زالت هشة جعلها تكون حذرة للغاية، وتفضل تثبيت الإنتاج عن العودة إلى الزيادات التدريجية، ما قفز بأسعار النفط الخام على نحو واسع واقترب خام برنت من مستوى 70 دولارا للبرميل.





وأوضح محللون أن عدة عوامل أسهمت في توسيع مكاسب السوق النفطية، أبرزها انتشار اللقاحات الجديدة لوباء كورونا وصدور مؤشرات عن تعاف جيد في مستوى الطلب العالمي على النفط الخام والوقود، إضافة إلى تعثر واضح في عودة الإنتاج الأمريكي من النفط الصخري إلى مستوياته القياسية، التي سجلها سابقا على الرغم من المكاسب السعرية.





وذكروا أن "أوبك+" ومنذ اعتماد آلية الاجتماع بشكل شهري تؤكد للسوق أن سياسات الإنتاج قابلة للتعديل، حسب المستجدات، ولذا يراهن كثيرون على أن كبار المستوردين مثل الصين والهند لن يكونوا سعداء بالأسعار المرتفعة، ولذا من المرجح أن يغير تحالف "أوبك+" مساره في اجتماعه المقبل، وذلك في إطار حرصه على الحفاظ على الشراكة والتفاهمات المستمرة بين المنتجين والمستهلكين.