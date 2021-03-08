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كاتب عراقي: زيارة بابا الفاتيكان توجه أنظار العالم إلى معاناتنا (فيديو)

الإثنين 08/مارس/2021 - 10:06 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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أكد الدكتور عبد الكريم الوزان، كاتب بمركز أبابيل للدراسات الاستراتيجية في العراق، أهمية زيارة البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان إلى بغداد.
وقال "الوزان"، خلال لقائه ببرنامج "صباح البلد" على قناة صدى البلد إن زيارة بابا الفاتيكان تعيد توجيه أنظار العالم نحو العراق، لإيصال صوت العراقيين ورغبتهم في السلام والتخلص من الصراعات الطائفية الأمنية والمشكلات الاقتصادية التي تواجههم.

وأضاف أن زيارة البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان بمثابة رسالة محبة وتقارب بين الحضارات، وتعد دعما للعراقيين المطالبين بالحرية وتحسين الأوضاع.

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