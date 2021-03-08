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ننشر خطوات الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة 2021 شهر مارس عبر موقع وزارة القوي العاملة

الإثنين 08/مارس/2021 - 10:04 ص
العمالة الغير منتظمة 2021
العمالة الغير منتظمة 2021
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ننشر خطوات الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة 2021 شهر مارس عبر موقع وزارة القوي العاملة

منحة العمالة الغير منتظمة 2021، من اكثر الاخبار التي تنال بحث بشكل يومي هي منحة العمالة الغير منتظمة التي يعتمد عليها الكثير من العمال الذي تعرضوا الي ايقاف اعمال بشكل مفاجئ بسبب تداعيات وباء كورونا ، وتجدر الاشارة ان اليوم الموافق السابع من مارس قد تم تسليم عدد كبير من المستفيدين للدفعه السادسه عن طريق مكاتب البريد المختلفه المنتشره في انحاء الجمهوريه وذلك بعد ان قاموا بالاستعلام عن المبالغ المستحقه عبر الموقع الرسمي لوزارة القوي العاملة  .

منحة العمالة الغير منتظمة 2021
بذلت وزارة القوي العاملة كل ما لديها من مجهودات من اجل ان توفر الدعم المادي للمواطنين الذي يعملوا باليوميه ولا يوجد لديهم مصدر دخل ثابت والذي قاموا بالتقديم عبر الموقع الرسمي للوزارة وقد تم التحقق من احقيتهم في تلقي الدعم ليوفروا لاسرهم حياة كريمة ، وتجدر الاشارة ان الحكومه قد قامت بصرف دفعتين من منجة العمالة الغير منتظمة والتي يقدر قيمتهم بثلاث الاف جنيه مقسمين علي مرتين تم تلقي دفعه منهم في العام الماضي والدفعه الثانيه تم تلقيها في بداية العام الجاري .

خطوات الاستعلام عن منحة العمالة
يتم التعرف علي اسماء المستفيدين من المنحة الرئاسية عن طريق استخدام الرقم القومي بعد الدخول عبر موقع الوزارة وفقا للنقاط الاتية:

- تسجيل الدخول عبر رابط وزارة القوي العاملة .
- الضغط علي خدمة منحة العمالة الغير منتظمة .
- تسجيل بيانات المستفيد والتاكد من صحتها .
- الضغط علي زر استعلام .

ننشر خطوات الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة 2021 شهر مارس عبر موقع وزارة القوي العاملة

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