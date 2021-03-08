الأهلي يفقد نجمه أمام الإسماعيلي.. وموسيماني يجهز مفاجأة

سيغيب محمود وحيد الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى، بشكل رسمي عن موقعة الإسماعيلى، المقرر إقامتها يوم الأربعاء المقبل في الدوري المصري الممتاز.





وتعرض وحيد للإصابة فى العضلة الخلفية، أثناء مشاركته فى مباراة فيتا كلوب الكونغولى، في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.





وتتجه نية الجهاز الفني بقيادة المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، بإشراك التونسي علي معلول في مباراة الإسماعيلى، في ضوء مشاركته في التدريبات الجماعية.





ويواجه الأهلي نظيره الإسماعيلى في إطار المباراة المؤجلة من الجولة الثانية عشر، من الدوري المصري الممتاز، في السابعة والنصف مساءً بتوقيت مصر.



