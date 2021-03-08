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حسام الزناتي يتحدث عن طموحات الجونة في الدوري هذا الموسم

الإثنين 08/مارس/2021 - 10:10 ص
بوابة الفجر
حسام مجدي
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أكد حسام الزناتي المدير الرياضي لنادي الجونة، أن فريقه واجه سوء توفيق في لقاء سموحة الأخير بالدوري.

وقال حسام الزناتي في تصريحاته لبرنامج الماتش عبر فضائية صدى البلد إلى أن إصابة معظم مدافعي الجونة وضع الفريق في موقف صعب خلال مباريات الدوري. 

وتابع، أن الجونة سيظهر بشكل أفضل مع عودة المصابين خلال الفترة المقبلة مؤكدا أن الفترة المقبلة ستكون جيدة.

وأتم، أن الجونة يقدم موسم جيد في بدايته من المباريات التي خاضها عن المواسم الماضية.

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