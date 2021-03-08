



خطوة بخطوة.. التقديم علي معاش تكافل وكرامة 2021 عبر موقع التضامن الاجتماعي (طالع التفاصيل)





التقديم علي معاش تكافل وكرامة 2021، تقدم وزارة التضامن الاجتماعي العديد من البرامج الاجتماعيه الداعمه للمواطن والتي من ابرزها معاش تكفل وكرامة الذي يهدف الي توفير الدعم المادي لفئات معينة قامت الوزارة بتحديدها حيث يقوم البرنامج علي دعم الارامل والمطلقات واصحاب الاعاقات الكليه والجزئية وذلك لتوفير لهم حياة كريمة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها المواطن هذه الايام ، وتجدر الاشارة الي ان التقديم للحصول علي معاش تكافل وكرامة يتم عبر الدخول علي موقع وزارة التضامن من خلال الخطوات المبينه في السطور التاليه .





التقديم علي معاش تكافل وكرامة 2021

حددت وزارة التضامن الاجتماعي مجموعه من الشروط التي يتم عن طريقها قبول المتقدمين للحصول علي معاش تكافل وكرامة الذي يدعم السيدات المطلقات التي لديهم اولاد في مراحل تعليميه مختلفه وذلك بعد تقديمهم الاوراق التي تثبت ذلك للتاكد من احقيتهم في الدعم كما انها تدعم الاناث الارامل بعد تقديم شهادة وفاة الزواج بالاضافه الي دعم اصحاب الاعاقات بعد ان يقوموا بتوقيع الكشف الطبي والتحاليل اللازمة لاثبات ذلك ثم يقومون بملا استمارة التقديم عبر الموقع الالكتروني للوزارة .





الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة

يتم الدخول عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي وفقا لمجموعه من الخطوات وذلك للحصول علي معاش تكافل وكرامة وفقا للنقاط التاليه :





- تسجيل الدخول عبر الموقع الالكتروني لوزارة التضامن الاجتماعي .

- تسجيل البيانات المطلوبة والتي تتمثل في الاسم والرقم القومي .

- الضغط علي زر تسجيل الطلب .



