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ترتيب الدوري الإسباني قبل مواجهات اليوم الإثنين

الإثنين 08/مارس/2021 - 10:31 ص
ترتيب الدوري الاسباني
ترتيب الدوري الاسباني
أحمد عصام
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تختم منافسات الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدوري الإسباني، مساء اليوم الاثنين، وذلك بمواجهة ريال بيتيس مع ديبورتيفو ألافيس، والتي ستقام على ملعب بيتيس.

ويحتل أتليتكو مدريد صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 59 نقطة، وبفارق ثلاث نقاط عن برشلونة صاحب المركز الثاني، و5 نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثالث.

ويأتي ترتيب الدوري الإسباني كالتالي :-

1-أتلتيكو مدريد 59 نقطة
2 – برشلونة 56 نقطة
3 – ريال مدريد 54 نقطة
4 – إشبيلية 48 نقطة
5 – ريال سوسيداد 45 نقطة
6 – ريال بيتيس 39 نقطة
7 – فياريال 37 نقطة
8 – أتلتيك بيلباو 33 نقطة
9 – سيلتا فيجو 33 نقطة
10 – غرناطة 33 نقطة
11 – ليفانتي 33 نقطة
12 – فالنسيا 30 نقطة
13 – أوساسونا 28 نقطة
14 – قادش 28 نقطة
15 – خيتافي 27 نقطة
16- بلد الوليد 25 نقطة
17- إلتشي 24 نقطة
18- إيبار 22 نقطة
19- ديبورتيفو ألافيس 22 نقطة
20 – هويسكا 20 نقطة

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