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انخفاض سعارالذهب اليوم الاثنين 8-3-2021 خلال بداية التعاملات الصبايحة

الإثنين 08/مارس/2021 - 10:50 ص
بوابة الفجر
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تراجعت أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 8-3 2021، خلال بداية التعاملات الصباحية حيث يسجل الذهب عيار 21 نحو 748 جنيها للجرام ، وذلك مع هبوط المعدن النفيس عالميًا دون 1700 دولار، رغم صعود الأونصة في التعاملات الصباحية إلى 1708 دولار.

أسعار الذهب اليوم

عيار 21 يسجل سعر 748 جنيها للجرام.

عيار 24 اليوم 854.85 جنيه.

 عيار 18 سعره 641.14 جنيها للجرام.

سجل الجنيه الذهب 5984 جنيها.

أونصة الذهب تتراوح بين 1695 إلى 1698 دولار.
 
وانتعش الذهب اليوم الاثنين من أقل مستوى في تسعة أشهر المسجل الأسبوع الماضي، مع تراجع عائدات السندات وإقرار حزمة تحفيز أمريكية ضخمة لتزيد من جاذبية المعدن كأداة تحوط في مواجهة التضخم.

وارتفع الذهب في السوق الفورية 0.1 بالمئة إلى 1701.81 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجل أقل مستوى منذ الثامن من يونيو عند 1686.40 دولار يوم الجمعة. وزاد المعدن في العقود الأمريكية الآجلة 0.1 بالمئة إلى 1700.90 دولار.

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