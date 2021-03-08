جيش الاحتلال يعتقل فلسطينيًا من الضفة الغربية

اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، فلسطينيًا حاول طعن جندي في مدينة طوباس شمال شرق الضفة الغربية.

وقال أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، عبر حسابه على موقع تويتر، إن "فلسطينيًا حاول طعن جندي خلال نشاط لاعتقال مطلوب في مدينة طوباس، وتصدى الجندي لمحاولة الطعن بينما أطلق جندي آخر النار عليه وتمكن من تحييده".