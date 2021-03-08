Advertisements

جيش الاحتلال يعتقل فلسطينيًا من الضفة الغربية

الإثنين 08/مارس/2021 - 10:29 ص
جيش الاحتلال
جيش الاحتلال
وكالات
Advertisements

اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، فلسطينيًا حاول طعن جندي في مدينة طوباس شمال شرق الضفة الغربية.

 

وقال أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، عبر حسابه على موقع تويتر، إن "فلسطينيًا حاول طعن جندي خلال نشاط لاعتقال مطلوب في مدينة طوباس، وتصدى الجندي لمحاولة الطعن بينما أطلق جندي آخر النار عليه وتمكن من تحييده".

 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

جيش الاحتلال الضفة الغربية اعتقال فلسطيني

أخبار تهمك

التوصل لاتفاق عادل قبل هذا الموعد.. 5 رسائل مهمة من الرئيس السيسي بشأن سد النهضة

منذ حوالي 23 ساعة

"الفجر الفني" يكشف تفاصيل تطورات الحالة الصحية لشيري عادل

منذ حوالي 14 ساعة

بيان جديد من الخارجية بشأن مقتل مواطن مصري في السعودية

منذ حوالي 16 ساعة

ترتيب الدوري الإسباني قبل مواجهات اليوم الإثنين

منذ 36 دقيقة

عاجل.. جماهير ليفربول تفتح النار على محمد صلاح وتطالب برحيله

منذ حوالي 17 ساعة

إكرامي الشحات يكشف مفاجأة عن شريف ورمضان صبحي

منذ ساعتين و 37 دقيقة

"ليس كل ما يعرف يُقال"..."الصحة العالمية" تصدر تحذيرًا جديدًا

منذ ساعتين و 45 دقيقة

خطوة ميسي تربك حسابات برشلونة

منذ ساعتين و 37 دقيقة

صفقة تساوي وزنها ذهب.. الأهلي يتحرك لضم ماكينة الأهداف

منذ حوالي 18 ساعة

الأهلي يفقد نجمه أمام الإسماعيلي.. وموسيماني يجهز مفاجأة

منذ 36 دقيقة

قبل الهجمات بـ 60 دقيقة.. أمريكا تحذر مواطنيها من هجمات محتملة شرق السعودية

منذ حوالي 12 ساعة

مدرب المريخ السوداني الجديد يتحدى الأهلي ويكشف مفاجأة عن صلاح

منذ ساعة و نصف

الكشف عن حقيقة تفاوض الزمالك مع مدرب مصري

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يعلن جاهزية نجمه لمواجهة الإسماعيلي

منذ ساعتين و 7 دقيقة

ميدو يكشف حقيقة اعتذار رضوان جيد للاعبي الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. محمد صلاح يتسبب في هدف فولهام بشباك ليفربول

منذ حوالي 18 ساعة

موضوعات متعلقة

غزة: إصابة 3 شبان فلسطينيين واعتقال آخر

استشهاد شاب فلسطيني برصاص جيش الاحتلال في الخليل

مجهول يلقي بعبوة ناسفة على قوة من الجيش الإسرائيلي

جيش الاحتلال يعتقل فلسطيني بزعم طعن مستوطن إسرائيلي

الاحتلال يطلق النار تجاه شاب بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن بالخليل

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:21 ص

"ليس كل ما يعرف يُقال"..."الصحة العالمية" تصدر تحذيرًا جديدًا

عاجل.. جماهير ليفربول تفتح النار على محمد صلاح وتطالب برحيله

06:08 م

خطوة ميسي تربك حسابات برشلونة

08:30 ص

قبل الهجمات بـ 60 دقيقة.. أمريكا تحذر مواطنيها من هجمات محتملة شرق السعودية

11:08 م

الأهلي يفقد نجمه أمام الإسماعيلي.. وموسيماني يجهز مفاجأة

10:31 ص

مقالات وكتاب

زهران جلال
زهران جلال

زهران جلال يكتب.. سياسة العدل "اللي يحضر العفريت يصرفه"

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المرأة والرئيس

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: سؤال أمريكى عاجل: متى يدفن أردوغان؟