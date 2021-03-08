حصص مدرسية وتكريم.. استعدادت الدولة للاحتفال بيوم الشهيد



تحتفل شبكة القرآن الكريم بيوم الشهيد، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 9 من شهر مارس الجاري، حيث تقوم بتطويع برامجها لهذا اليوم، حيث تقوم بتطويع البرامج التالية: الأسرة والمجتمع، طلائع الإيمان، كتابات إسلامية، حديث الصباح.



كما تقوم الشبكة بفقرات ربط على الهواء تتناسب مع هذا اليوم، هذا بالإضافة إلى "خاطرة دعوية" وهي فترة مفتوحة على الهوا مباشرة، بجانب فترة "الإسلام والحياة" والتي يتم تطويعها تحت عنوان منزلة الشهداء في الإسلام.



إذاعة الشرق الأوسط



كما تحتفل شبكة إذاعة الشرق الأوسط بيوم الشهيد الذي يوافق يوم الثلاثاء 9 مارس من خلال عدة فقرات تكشف تضحيات الشهداء وأسرهم من أجل الوطن، وكذلك تقديم الأعمال الفنية التي تناولت قصص الشهداء.



تخصيص الحصة الأولى عن يوم الشهيد



ومن جانبه، طالب الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم، وكلاء وزارة التعليم، على مستوى الجمهورية، بتخصيص المحاضرة الأولى يوم 9 مارس المقبل، للحديث عن دور الشهيد عبدالمنعم رياض، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وفضل الشهادة، ودور القوات المسلحة، في حرب أكتوبر، ودورهم الحالي المتمثل في حرصهم على تحقيق الأمن والاستقرار بالبلاد، سواء داخليا أو خارجيا.



وضع إكليل على قبر الجندي المجهول



وكشف مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب، خطة الاحتفال بيوم الشهيد، مؤكدا أنه سيقوم القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة، وكبار قادة القوات المسلحة وبعض القادة السابقين بوضع إكليل من الزهور على قبر الجندي المجهول.



وتابع: "سيتم إقامة شعائر صلاة الجمعة بمسجد المشير طنطاوي بحضور القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة، وكبار قادة القوات المسلحة تزامنًا مع تلك المناسبة".



تكريم أسر الشهداء



واستطرد: "سيتم عقد ندوة تثقيفية بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بتشريف القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة، وتكريم بعض قدامى قادة القوات المسلحة، وأُسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية والأم المثالية والأب المثالي على مستوى أسر الشهداء ومصابي العمليات".

ساعات قليلة، ويكون المصريين على موعد مع الاحتفال بيوم الشهيد، ذلك اليوم الذي نتذكر فيه تضحيات الشهداء من أجل رفعة الوطن، لذا استعدت مؤسسات الدولة للاحتفال به.القوات المسلحة المصرية في التاسع من مارس كل عام بـ"يوم الشهيد" إحياءً لذكرى استشهاد الفريق عبد المنعم رياض رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق وسط جنوده واعتزازًا بشهداء مصر الذين ضحوا بأنفسهم في سبيل الوطن.شبكة القرآن الكريم