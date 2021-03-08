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شاهد.. القطع الأولى لكنوز الملك توت عنخ آمون داخل فتارين المتحف المصري الكبير

الإثنين 08/مارس/2021 - 10:37 ص
بوابة الفجر
حسام زيدان
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كشفت عدة صور أرسلتها وزارة السياحة والآثار ضمن بيانها الصحفي عن القطع الأولى من آثار الملك توت عنخ آمون التي وضعت بالفعل في فتارين العرض الخاصة بها في املتحف المصري الكبير.

وكان اللواء عاطف مفتاح المشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة به، قد صرح بأن المتحف سيصبح جاهزًا خلال العام الجاري.

وقد نجح الآثريون والمرممون في المتحف المصري الكبير بوضع أوائل القطع الأثرية لكنوز الملك توت عنخ آمون في فتارين العرض الخاصة بها داخل القاعات المخصصة لها وذلك وسط إجراءات أمنية مشددة.

يذكر أن كنوز الملك توت عنخ آمون سوف تعرض كاملة في المتحف المصري الكبير ويبلغ عددها ما يزيد عن 5000 قطعة وذلك للمرة الأولى في التاريخ.

حيث كانت القطع الأثرية الخاصة بالملك توت عنخ آمون والتي عُثر عليها في مقبرته بالأقصر الواقعة بوادي الملوك كانت موزعة بين عدة متاحف أبرزها المتحف المصري في التحرير.

وقررت وزارة السياحة والآثار تجميع كل قطع الملك الصغير لتوضع في سيناريو واحد وقاعتين ضخمتين من قاعات المتحف المصري الكبير والمقرر افتتاحه قريبًا.
شاهد.. القطع الأولى لكنوز الملك توت عنخ آمون داخل فتارين المتحف المصري الكبير
شاهد.. القطع الأولى لكنوز الملك توت عنخ آمون داخل فتارين المتحف المصري الكبير
شاهد.. القطع الأولى لكنوز الملك توت عنخ آمون داخل فتارين المتحف المصري الكبير
شاهد.. القطع الأولى لكنوز الملك توت عنخ آمون داخل فتارين المتحف المصري الكبير

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