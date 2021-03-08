ارتفاع جماعي بمؤشرات بورصة الكويت في مستهل التعاملات

أتهت بورصة الكويت، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، علي ارتفاع جماعي للمؤشرات ، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.11% رابحًا 6.10 نقطة ليصل إلى مستوى 5703.83 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.12% رابحًا 7.35 نقطة ليصل إلى مستوى 6230.40 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.07% رابحًا 3.20 نقطة ليصل إلى مستوى 4664.18 نقطة، كما ارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.14% رابحًا 6.91 نقطة ليصل إلى مستوى 4851.43 نقطة ، وبلغ حجم التداول بمستهل التعاملات نحو 98.8 مليون سهم بقيمة 18.1 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 4265 صفقة.







