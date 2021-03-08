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ارتفاع جماعي بمؤشرات بورصة الكويت في مستهل التعاملات
الإثنين 08/مارس/2021 - 10:39 ص
نيفين سمير
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أتهت بورصة الكويت، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، علي ارتفاع جماعي للمؤشرات ، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.11% رابحًا 6.10 نقطة ليصل إلى مستوى 5703.83 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.12% رابحًا 7.35 نقطة ليصل إلى مستوى 6230.40 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.07% رابحًا 3.20 نقطة ليصل إلى مستوى 4664.18 نقطة، كما ارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.14% رابحًا 6.91 نقطة ليصل إلى مستوى 4851.43 نقطة ، وبلغ حجم التداول بمستهل التعاملات نحو 98.8 مليون سهم بقيمة 18.1 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 4265 صفقة.
وصعدت 7 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع المنافع بنسبة 1.56%، أعقبه قطاع الصناعة بنسبة 0.89%، يليه قطاع العقار بنسبة 0.33%، ثم قطاعي التأمين والخدمات المالية بنسبة 0.19%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.16%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.01%، فيما تراجع قطاع التكنولوجيا بنسبة 0.58%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.55%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.39%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.15%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.07%.
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