بيطري الشرقية يُحصن أكثر 393 ألف رأس ماشية للوقاية من الحمي القلاعية وحمي الوادى المتصدع



أكد الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على ضرورة الإهتمام بالثروة الحيوانية وتوفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية لوقايتها من الأمراض، والعمل علي زيادة إنتاجيتها لتلبية إحتياجات السوق المحلي، مشددًا على ضرورة تكثيف حملات تحصين الماشية ومرور الفرق الطبية علي أصحاب المزارع والمربين بمختلف قري ومراكز المحافظة للقضاء علي مرضي الحمي القلاعية وحمي الوادى المتصدع للحفاظ علي الثروة الحيوانية.



ومن جانبه أوضح الدكتور بركات محمد علي مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية أنه في إطار الحملة القومية للتحصين ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع والتي بدأت أعمالها في السادس من شهر فبراير 2021 قامت المديرية عن طريق 180 لجنة تحصين خلال الشهر الأول من الحملة بتحصين 197 ألف و398 رأس ماشية ضد الحمى القلاعية وتحصين 195 ألف و860 رأس ماشية ضد حمى الوادي المتصدع وترقيم وتسجيل 9 آلاف و826 رأس ماشية،، مشيرًا إلي أن المديرية قامت بزيارات ميدانية للقري بجميع مراكز ومدن المحافظة للتوعية الإرشادية عن أهمية التحصين ضد مرض الحمي القلاعية وحمي الوادى المتصدع لتعريف المربين بالمرض وأعراضه، ومدي خطورته علي الثروة الحيوانية وأهمية التحصين بصورة دورية لتجنب إصابة الحيوانات بالمرض وتقليل الخسائر الناتجة عن ذلك.



وتيسيرًا علي المواطنين.. أكد مدير مديرية الطب البيطري أن لجان التحصين باشرت عملها في المقار المعدة لها أو بالأنتقال الي المربين بمنازلهم للتحصين وترقيم الحيوانات، مشيدا باقبال المواطنين للحملة نظرا لزيادة الوعي البيطري لديهم بخطورة المرضين والأهمية القصوى للتحصين.



و تتواصل جهود مديرية الطب البيطري بالشرقية لتحقيق أهداف الحملة القومية للحفاظ على الثروة الحيوانية بالمحافظة وزيادة إنتاجيتها.