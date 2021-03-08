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الأرصاد: استمرار ارتفاع درجات الحرارة اليوم بالمحافظات

الإثنين 08/مارس/2021 - 10:30 ص
بوابة الفجر
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قالت هيئة الأرصاد الجوية إنه يشهد الطقس اليوم الاثنين، استمرار ارتفاع درجات الحرارة، ويسود طقس دافئ على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة.

طقس دافئ ومستقر نهارا
وأعلنت الأرصاد الجوية أنه يسود طقس دافئ  على السواحل الشمالية الغربية مائل للدفء على السواحل الشمالية الغربية، والرياح معتدلة، مائل للحرارة على جنوب سيناء والرياح معتدلة نشطة أحيانا. 
 
وتتوقع هيئة الأرصاد، أن يسود طقس دافئ على شمال الصعيد، وطقس حار على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

ظاهرة الشبورة المائية
وتشهد البلاد شبورة مائية صباحا على الطرق الزراعية والسريعة المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد.

طقس شديد البرودة ليلا
وتتوقع الأرصاد، أن يكون الطقس شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحرى، شديد البرودة على السواحل الشمالية، بارد على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال الصعيد، شديد البرودة على جنوب الصعيد.

درجات الحرارة اليوم 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الاثنين، القاهرة العظمى 24 درجة والصغرى 13 درجة، والإسكندرية العظمى 23 والصغرى 13 درجة، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 10 درجة، وسوهاج العظمى 29 درجة والصغرى 12 درجة، وقنا العظمى 29 درجة والصغرى 12 درجة، وأسوان العظمى 32 درجة والصغرى 13 درجة.

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