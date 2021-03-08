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مؤشر سوق البحرين يصعد 0.61% مع بداية التعاملات

الإثنين 08/مارس/2021 - 10:42 ص
سوق البحرين المالي
سوق البحرين المالي
نيفين سمير
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استهل سوق البحرين المالي،  تعاملات جلسة اليوم الاثنين، علي تراجع ، حيث صعد مؤشر السوق  بنسبة 0.61% خاسرًا 9.05 نقطة ليصل إلى مستوى 1467.44 نقطة، وبلغ حجم التداول 2.5 مليون سهم بقيمة 903.4 ألف دينار بحرينى.

وهبط ببورصة البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 37.35% بضغوط هبوط سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 2.04%، ثم قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 2.01% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين للتسهيلات التجارية بنسبة 1.28%، شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.18%، شركة إي بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 0.07%، ثم قطاع الفنادق والسياحة بنسبة انخفاض 0.65% بضغوط هبوط سهم شركة البنادر للفنادق بنسبة 0.61%.
 
كما تراجع قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 0.05% بضغوط هبوط سهم شركة استيراد الاستثمارية بنسبة 0.65%، مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 1.12%، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة نمو 1.48% مدفوعًا بصعود سهم الشركة البحرينية الكويتية للتأمين بنسبة 0.26%.

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