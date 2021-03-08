مؤشر سوق البحرين يصعد 0.61% مع بداية التعاملات

استهل سوق البحرين المالي، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، علي تراجع ، حيث صعد مؤشر السوق بنسبة 0.61% خاسرًا 9.05 نقطة ليصل إلى مستوى 1467.44 نقطة، وبلغ حجم التداول 2.5 مليون سهم بقيمة 903.4 ألف دينار بحرينى.





وهبط ببورصة البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 37.35% بضغوط هبوط سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 2.04%، ثم قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 2.01% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين للتسهيلات التجارية بنسبة 1.28%، شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.18%، شركة إي بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 0.07%، ثم قطاع الفنادق والسياحة بنسبة انخفاض 0.65% بضغوط هبوط سهم شركة البنادر للفنادق بنسبة 0.61%.