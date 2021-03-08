سميحة أيوب في عيد ميلادها:"كل أدواري بحبها ومعملتش حاجة محبتهاش"





تمنت الفنانة القديرة سميحة أيوب أن يعيش المجتمع المصري في أمن واستقرار، وأن يزيح الله عنا وباء كورونا المستجد.



وقالت سميحة أيوب في مداخلة هاتفية، برنامج "هذا الصباح"مع الإعلامية أسماء مصطفى، بمناسبة عيد ميلادها، أنَّها تشعر بسعادة كبيرة من تداول بعض المشاهد والكلمات التي قالتها في أحد أدوارها على مواقع التواصل الاجتماعي، مُضيفة:"بتبقى حاجات جميلة وبحس إني أديت شيء بصدق فكل اللي طالع من القلب بيدخل القلب بردو".



وأوضحت الفنانة سميحة أيوب أنَّها تعشق كل أدوارها التي قدمتها، مُضيفة :"كل الأدوار اللي عملتها قريبة من قلبي ومعملتش حاجة محبتهاش".



وأعربت سميحة أيوب عن سعادتها الكبيرة بالعمل مع العديد من الفنانين، مُضيفًا :" أنا بسعد لما بكون وسط زملائي خصوصا وإني ماشوفتش من حد حاجة سخيفة وكلهم بحس منهم بالدفء والحب والاحترام، فمقدرش أحدد شخص واحد بعينه أقول حبيت الشغل معاه، دي مسيرة وبقابل فيها ناس كويسين جدًا وناس طيبين وحلوين وموهوبين ومبدعين".



وأكدت سميحة أيوب على عشقها للمسرح، مُوضحة :" حبي وعشقي للمسرح موجود ومترسخ".



وفي سياق آخر، تعاقدت سميحة أيوب مؤخرا على مسرحية" ألمظ وسي عبده"، بعد غياب عن خشبة المسرح لمدة 11 عامًا، تقدم المسرحية على خشبة مسرح البالون بالعجوزة، وهي من إنتاج البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، تحت قيادة دكتور عادل عبده، وبالاشتراك مع الفرقة القومية للفنون الشعبية.