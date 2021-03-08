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0.47% تراجع بمؤشر سوق دبي المالي في مستهل التعاملات

الإثنين 08/مارس/2021 - 10:44 ص
سوق دبي المالي
سوق دبي المالي
نيفين سمير
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استهل سوق دبي المالي، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، علي تراجع ، حيث هبط مؤشر السوق بنسبة 0.47% خاسرًا 12.14 نقطة ليصل إلى مستوى 2533.50 نقطة، وبلغ حجم التداول 48.8 مليون سهم محققة ما قيمته 45.4 مليون درهم من خلال تنفيذ 665 صفقة لعدد 28 سهماً.


وهبط ببورصة دبي قطاعي السلع والعقارات بنسبة 1.95%، 1.21%، على التوالي، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.20%، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 0.94%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.15% يليه قطاع النقل بنسبة 0.11%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.03%.
 
وقفز 11 سهمًا ببورصة دبي، بمستهل جلسة الاثنين، على رأسها سهم مصرف السلام السودان بنسبة 4.02%، ثم سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 3.01%، وتراجع 14 سهماً على رأسها سهم شركة الإمارات للمرطبات بنسبة 9.90%، ثم سهم شركة إعمار للتطوير بنسبة 3.21%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 5 ملايين ورقة بقيمة 17.8 مليون درهم، وارتفع السهم بنسبة 1.92%.

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