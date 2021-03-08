0.47% تراجع بمؤشر سوق دبي المالي في مستهل التعاملات

استهل سوق دبي المالي، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، علي تراجع ، حيث هبط مؤشر السوق بنسبة 0.47% خاسرًا 12.14 نقطة ليصل إلى مستوى 2533.50 نقطة، وبلغ حجم التداول 48.8 مليون سهم محققة ما قيمته 45.4 مليون درهم من خلال تنفيذ 665 صفقة لعدد 28 سهماً.









وهبط ببورصة دبي قطاعي السلع والعقارات بنسبة 1.95%، 1.21%، على التوالي، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.20%، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 0.94%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.15% يليه قطاع النقل بنسبة 0.11%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.03%.