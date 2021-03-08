الخارجية الإيرانية: نواصل الحوار مع الأطراف المشاركة في الاتفاق النووي بشكل دقيق

قالت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، إنها تواصل التنسيق والحوار مع الأطراف المشاركة في الاتفاق النووي بشكل دقيق، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

وقد قال الرئيس الإيراني حسن روحاني لنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن الاتفاق النووي مع بلاده غير قابل لإعادة التفاوض، والطريق الوحيد لإعادة إحيائه هو رفع العقوبات الأمريكية عن طهران.

وفي اتصال هاتفي بين الجانبين، لفت روحاني إلى أن "الاتفاق النووي اتفاق دولي متعدد الجوانب وأطرافه معروفون ومسجلون ضمن القرار 2231".

وأضاف أن "إضاعة فرص الحفاظ على الاتفاق وإعادة إحيائه ستضع الجميع أمام ظروف أكثر صعوبة".

وتابع: "خفض طهران التزاماتها في الاتفاق النووي ناجم عن انسحاب واشنطن وعجز الدول الأوروبية عن تنفيذ التزاماتها".