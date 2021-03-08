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بمستهل التعاملات .. ارتفاع مؤشر سوق الأسهم السعودية بنسبة 0.19%

الإثنين 08/مارس/2021 - 10:47 ص
سوق الأسهم السعودية
سوق الأسهم السعودية
نيفين سمير
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إستهل سوق الأسهم السعودية  تعاملات جلسة اليوم الإثنين،  علي ارتفاع ، حيث صعد مؤشر السوق بنسبة 0.19% رابحًا 17.93 نقطة ليصل إلى مستوى 9369.01 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.55% خاسرًا 143.38 نقطة ليصل إلى مستوى 25883.37 نقطة، وبلغ حجم التداول 114.3 مليون سهم بقيمة 2.9 مليار ريال.
 
وصعدت 9 قطاعات بسوق الأسهم السعودية، على رأسها قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 2.91%، أعقبه قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 1.40%، يليه قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 1.02%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.56%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.53%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.49%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.43%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.05%، فيما تراجع قطاع النقل بنسبة 0.90%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.59%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.48%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.45%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.42%، ثم قطاعي المرافق العامة وإدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.13%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 0.12%.
 
 
وقفز 55 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "أميانتيت" بنسبة 9.92%، ثم سهم "مجموعة فتيحي" بنسبة 9.92%، ثم سهم "أنابيب السعودية" بنسبة 8.44%، وتراجع 116 سهماً على رأسها سهم "متطورة" بنسبة 2.55%، ثم سهم "العقارية" بنسبة 2.25%، ثم سهم "عسير" بنسبة 1.88%، فيما تصدر سهم "متطورة" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 334.9 مليون ريال سعودي.

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