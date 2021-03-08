"تحية لكل إمرأة واعية لمكانتها في المجتمع ".. منة فضالي توجه رسالة للسيدات في يومهم العالمي





حرصت الفنانة منة فضالي على توجيه رسالة تهنئة للسيدات بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



نشرت الفنانة منة فضالي مجموعة صور جديدة لها، ظهرت فيها وهي مُرتدية فستان كط قصير باللون الأسود، وتركت شعرها مُنسدلاً، وعلقت عليهم قائلة :"اليوم ٨ مارس اليوم العالمي للمرأة، اتقدم لجميع نساء العالم بأجمل التهاني وأطيب الأمنيات".



وتابعت منة فضالي قائلة :"تحية لكل إمرأة قدمت ومازالت تقدم كل الحب، تحية لكل إمرأة وكل أم مضحية، تحية لكل إمرأة واعية لمكانتها في المجتمع".



واختتمت منة فضالي كلامها قائلة :" تحية لكل إمرأة عاملة وربة منزل علي جميع ما تقدمه من تربية ومسؤولية، كل عام وانتي بخير".





وفي سياق آخر، يُعرض للفنانة منة فضالي حاليًا عبر قناة "النهار" مسلسل "سكن البنات"، وهو بطولة وفاء عامر، منذر ريحانة، هاجر الشرنوبي، محمد نجاتي، دينا، أحمد جمال سعيد، وهو من تأليف أحمد صبحي، إخراج محمد النقلي.