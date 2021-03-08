Advertisements

"تحية لكل إمرأة واعية لمكانتها في المجتمع ".. منة فضالي توجه رسالة للسيدات في يومهم العالمي

الإثنين 08/مارس/2021 - 10:56 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
Advertisements


حرصت الفنانة منة فضالي على توجيه رسالة تهنئة للسيدات بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشرت الفنانة منة فضالي مجموعة صور جديدة لها، ظهرت فيها وهي مُرتدية فستان كط قصير باللون الأسود، وتركت شعرها مُنسدلاً، وعلقت عليهم قائلة :"اليوم ٨ مارس اليوم العالمي للمرأة، اتقدم لجميع نساء العالم بأجمل التهاني وأطيب الأمنيات".

وتابعت منة فضالي قائلة :"تحية لكل إمرأة قدمت ومازالت تقدم كل الحب، تحية لكل إمرأة وكل أم مضحية، تحية لكل إمرأة واعية لمكانتها في المجتمع".

واختتمت منة فضالي كلامها قائلة :" تحية لكل إمرأة عاملة وربة منزل علي جميع ما تقدمه من تربية ومسؤولية، كل عام وانتي بخير".


وفي سياق آخر، يُعرض للفنانة منة فضالي حاليًا عبر قناة "النهار" مسلسل "سكن البنات"، وهو بطولة وفاء عامر، منذر ريحانة، هاجر الشرنوبي، محمد نجاتي، دينا، أحمد جمال سعيد، وهو من تأليف أحمد صبحي، إخراج محمد النقلي.

أخبار تهمك

عاجل.. محمد صلاح يتسبب في هدف فولهام بشباك ليفربول

منذ حوالي 18 ساعة

التوصل لاتفاق عادل قبل هذا الموعد.. 5 رسائل مهمة من الرئيس السيسي بشأن سد النهضة

منذ حوالي 23 ساعة

خطوة ميسي تربك حسابات برشلونة

منذ ساعتين و 34 دقيقة

بيان جديد من الخارجية بشأن مقتل مواطن مصري في السعودية

منذ حوالي 16 ساعة

ترتيب الدوري الإسباني قبل مواجهات اليوم الإثنين

منذ 33 دقيقة

صفقة تساوي وزنها ذهب.. الأهلي يتحرك لضم ماكينة الأهداف

منذ حوالي 18 ساعة

الكشف عن حقيقة تفاوض الزمالك مع مدرب مصري

منذ حوالي 3 ساعات

"ليس كل ما يعرف يُقال"..."الصحة العالمية" تصدر تحذيرًا جديدًا

منذ ساعتين و 42 دقيقة

عاجل.. جماهير ليفربول تفتح النار على محمد صلاح وتطالب برحيله

منذ حوالي 17 ساعة

مدرب المريخ السوداني الجديد يتحدى الأهلي ويكشف مفاجأة عن صلاح

منذ ساعة و نصف

قبل الهجمات بـ 60 دقيقة.. أمريكا تحذر مواطنيها من هجمات محتملة شرق السعودية

منذ حوالي 12 ساعة

"الفجر الفني" يكشف تفاصيل تطورات الحالة الصحية لشيري عادل

منذ حوالي 14 ساعة

الأهلي يعلن جاهزية نجمه لمواجهة الإسماعيلي

منذ ساعتين

الأهلي يفقد نجمه أمام الإسماعيلي.. وموسيماني يجهز مفاجأة

منذ 33 دقيقة

ميدو يكشف حقيقة اعتذار رضوان جيد للاعبي الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

إكرامي الشحات يكشف مفاجأة عن شريف ورمضان صبحي

منذ ساعتين و 34 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:21 ص

"ليس كل ما يعرف يُقال"..."الصحة العالمية" تصدر تحذيرًا جديدًا

عاجل.. جماهير ليفربول تفتح النار على محمد صلاح وتطالب برحيله

06:08 م

خطوة ميسي تربك حسابات برشلونة

08:30 ص

قبل الهجمات بـ 60 دقيقة.. أمريكا تحذر مواطنيها من هجمات محتملة شرق السعودية

11:08 م

الأهلي يفقد نجمه أمام الإسماعيلي.. وموسيماني يجهز مفاجأة

10:31 ص

مقالات وكتاب

زهران جلال
زهران جلال

زهران جلال يكتب.. سياسة العدل "اللي يحضر العفريت يصرفه"

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المرأة والرئيس

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: سؤال أمريكى عاجل: متى يدفن أردوغان؟