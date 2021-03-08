"الفجر الرياضي" يهنئ محمد نافع المشرف على الكرة بنادي السكة الحديد لزفاف نجلته (صور)



كما شارك في الحفل الدكتور محمد عيد رئيس مجلس إدارة نادي السكة الحديد وأعضاء المجلس، كذلك عن النقابة العامة للعاملين بسكك حديد مصر كامل عبد المقصود أمين صندوق النقابة، كما شارك في الحفل الدكتور محمد عيد رئيس مجلس إدارة نادي السكة الحديد وأعضاء المجلس، كذلك عن النقابة العامة للعاملين بسكك حديد مصر كامل عبد المقصود أمين صندوق النقابة،



كما حضر الحفل عدد من نجوم كرة القدم على رأسهم جمال عبد الحميد لاعب الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، ولفيف من الإعلاميين منهم الثنائي محمد باهي وعبد المنعم حسن.





وعزت عفيفي عضو مجلس إدارة نادي بهتيم والمهندس محمود صادق عضو مجلس إدارة نادي السكه، ونبيل كمال أمين صندوق نادي السكه الحديد، وكمال أمين لاعب السكة والترسانة الأسبق.





شهد الحفل حضور قيادات هيئة السكة الحديد وهم المهندس أشرف رسلان رئيس الهيئة وعددا من القيادات من بينهم المهندس خالد إمبابي والمهندس عصام رشاد .