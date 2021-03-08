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الوضع يتعقد.. تعرف على ترتيب مجموعة الزمالك في دوري أبطال أفريقيا

الإثنين 08/مارس/2021 - 11:01 ص
بوابة الفجر
محمد سامي
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أصبح موقف نادي الزمالك معقد في المجموعة الرابعة، في دوري أبطال أفريقيا، بعدما نال هزيمة ثقيلة أمام الترجي التونسي بثلاثية مقابل هدف في رادس، في الجولة الثالثة من دور المجموعات.


ويتصدر الترجي التونسي المجموعة برصيد 7 نقاط، بعدما حقق فوزين وتعادل في الدور الأول، حيث انتصر على تونغيت السنغالي بهدفين مقابل هدف، ثم تعادل بهدف لكل فريق أمام مولودية الجزائر، ثم فوز على الزمالك 3-1.


ويحتل مولودية الجزائر المركز الثاني برصيد 5 نقاط، بعدما اقتنص نقطة في الجولة الأولى من الزمالك بالقاهرة بنتيجة 0-0، ثم تعادل إيجابي مع الترجي التونسي، ثم فوز مهم على تونغيت في السنغال بهدف نظيف.


بينما يحتل الزمالك المركز الثالث برصيد نقطتين فقط، بعدما تعادل في مباراتين أمام مولودية الجزائر ثم تونغيت السنغالي، سلبيًا، ثم الهزيمة من الترجي التونسي.


ويتذيل تونغيت المجموعة برصيد نقطة واحدة فقط، بعدما خسر من الترجي ثم تعادل مع الزمالك، ثم هزيمة آخري من مولودية الجزائر.

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