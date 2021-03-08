Advertisements

موعد مباراة ميلان ومانشستر يونايتد في دور الـ16 بالدوري الأوروبي

الإثنين 08/مارس/2021 - 11:02 ص
بوابة الفجر
أحمد عصام
Advertisements
يلتقي فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، مع نظيره ميلان الإيطالي، يوم الخميس 11 مارس، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات ذهاب دور ال16 من مسابقة الدوري الأوروبي.


وستقام المباراة بين مانشستر يونايتد وميلان في الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة العاشرة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.


وقد تغلب مانشستر يونايتد على حساب مانشستر سيتي بالأمس، بنتيجة هدفين دون رد في الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما فاز ميلان على هيلاس فيرونا، بنتيجة هدفين مقابل لا شيء.

أخبار تهمك

الكشف عن حقيقة تفاوض الزمالك مع مدرب مصري

منذ حوالي 3 ساعات

بيان جديد من الخارجية بشأن مقتل مواطن مصري في السعودية

منذ حوالي 16 ساعة

مدرب المريخ السوداني الجديد يتحدى الأهلي ويكشف مفاجأة عن صلاح

منذ ساعة و نصف

ترتيب الدوري الإسباني قبل مواجهات اليوم الإثنين

منذ 33 دقيقة

"الفجر الفني" يكشف تفاصيل تطورات الحالة الصحية لشيري عادل

منذ حوالي 14 ساعة

التوصل لاتفاق عادل قبل هذا الموعد.. 5 رسائل مهمة من الرئيس السيسي بشأن سد النهضة

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل.. محمد صلاح يتسبب في هدف فولهام بشباك ليفربول

منذ حوالي 18 ساعة

قبل الهجمات بـ 60 دقيقة.. أمريكا تحذر مواطنيها من هجمات محتملة شرق السعودية

منذ حوالي 12 ساعة

"ليس كل ما يعرف يُقال"..."الصحة العالمية" تصدر تحذيرًا جديدًا

منذ ساعتين و 43 دقيقة

خطوة ميسي تربك حسابات برشلونة

منذ ساعتين و 35 دقيقة

ميدو يكشف حقيقة اعتذار رضوان جيد للاعبي الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

إكرامي الشحات يكشف مفاجأة عن شريف ورمضان صبحي

منذ ساعتين و 35 دقيقة

عاجل.. جماهير ليفربول تفتح النار على محمد صلاح وتطالب برحيله

منذ حوالي 17 ساعة

الأهلي يعلن جاهزية نجمه لمواجهة الإسماعيلي

منذ ساعتين و 5 دقيقة

الأهلي يفقد نجمه أمام الإسماعيلي.. وموسيماني يجهز مفاجأة

منذ 33 دقيقة

صفقة تساوي وزنها ذهب.. الأهلي يتحرك لضم ماكينة الأهداف

منذ حوالي 18 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:21 ص

"ليس كل ما يعرف يُقال"..."الصحة العالمية" تصدر تحذيرًا جديدًا

عاجل.. جماهير ليفربول تفتح النار على محمد صلاح وتطالب برحيله

06:08 م

خطوة ميسي تربك حسابات برشلونة

08:30 ص

قبل الهجمات بـ 60 دقيقة.. أمريكا تحذر مواطنيها من هجمات محتملة شرق السعودية

11:08 م

الأهلي يفقد نجمه أمام الإسماعيلي.. وموسيماني يجهز مفاجأة

10:31 ص

مقالات وكتاب

زهران جلال
زهران جلال

زهران جلال يكتب.. سياسة العدل "اللي يحضر العفريت يصرفه"

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المرأة والرئيس

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: سؤال أمريكى عاجل: متى يدفن أردوغان؟