موعد مباراة ميلان ومانشستر يونايتد في دور الـ16 بالدوري الأوروبي

يلتقي فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، مع نظيره ميلان الإيطالي، يوم الخميس 11 مارس، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات ذهاب دور ال16 من مسابقة الدوري الأوروبي.









وستقام المباراة بين مانشستر يونايتد وميلان في الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة العاشرة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.









وقد تغلب مانشستر يونايتد على حساب مانشستر سيتي بالأمس، بنتيجة هدفين دون رد في الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما فاز ميلان على هيلاس فيرونا، بنتيجة هدفين مقابل لا شيء.