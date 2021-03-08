رئيس جامعة القناة: الانتهاء من تصحيح 21 ألفا و764 ورقة امتحانية بكلية التجارة

قال الدكتور أحمد زكي رئيس جامعة قناة السويس، اليوم الاثنين، انه تم الانتهاء من تصحيح 21764 ورقة امتحانيه بكلية التجارة بفرقها الدراسية الأربعة عربي( انتظام- انتساب )، وشعبة اللغة الإنجليزية (النظام الفصلي- البرامج المميزة ) بوصف كلية التجارة هي الأعلى من حيث أعداد الطلاب.



وأكد رئيس جامعة قناة السويس، أن تلك هي حصيلة التصحيح منذ بداية الامتحانات وحتى الرابع من مارس ٢٠٢١ بوحدة القياس والتقويم التابعة للكلية، ومؤكدا على أتباع كافة الإجراءات الاحترازية بدقة حفاظا على سلامة وصحة الطلاب والطالبات والقائمين على العملية الامتحانية من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والإداريين.



ومن جانبه أضاف الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إن عملية التصحيح الإلكتروني تتم بصفة مستمرة تزامنا مع سير الامتحانات ضمانا لسرعة ودقة التصحيح، مضيفا إلى أنه اعتبارا من ٢٨ فبراير وحتى ٤ مارس الحالي تم الانتهاء من تصحيح إجمالي ٢١٧٦٤ ورقة امتحانية، بواقع ١٦٩٣٤ ورقة لطلاب وطالبات الفرق الدراسية الأربعة عربي، و٤٨٣٠ ورقة لشعبة اللغة مقسمة (٤١٠٤ ورقة لطلاب الشعبة النظام الفصلي، و٧٢٦ ورقة لطلاب وطالبات البرامج المميزة.



وقال الدكتور أحمد فاروق فراج، مدير وحدة القياس والتقويم أنه تم تصحيح ١٦٩٣٤ ورقة امتحانيه بالوحدة خلال الفترة من ٢٨ فبراير وحتى ٤ مارس ٢٠٢١، وذلك بالفرق الدراسية الأربعة عربي ( انتظام وانتساب)، حيث تم تصحيح ٣٩٠٣ ورقة إجابة لطلاب الفرقة الأولى بمواد المحاسبة المالية ١، وأصول الإدارة والتنظيم، وأصول الاقتصاد١ بواقع ١٤٨٤ورقة لطلاب الانتظام، و٢٤١٩ ورقة لطلاب انتساب الفرقة الأولى.



وتابع إنه بالفرقة الثانية عربي تم تصحيح ٢١٣٥ ورقة امتحانيه لطلاب الانتظام، و١٤٥٠ ورقة امتحانية لطلاب الانتساب، بإجمالي ٣٥٨٥ ورقة إجابة بمادتي محاسبة الشركات١، وأصول التسويق. وعن الفرقة الثالثة عربي فقد تم تصحيح مواد محاسبة التكاليف ١، ومحاسبة حكومية وقومية، والتأمين ورياضة الانتظام والانتساب بإجمالي ٥٩٥٧ ورقة امتحانية بواقع ٤١١٨ ورقة لطلاب الانتظام، و١٨٣٩ ورقة إجابة لطلاب الانتساب.



وأضاف إنه تم تصحيح ٣٤٨٩ ورقة امتحانيه لطلاب الفرقةالرابعة لمقرري المحاسبة الإدارية والإدارة المالية في أربع شعب؛ ففي شعبة المحاسبة تم تصحيح ٣٠٨٥ ورقة، وشعبة الإدارة تم تصحيح ٣٦٨ ورقة امتحانية، وبشعبة السياسة تم تصحيح ٢٠ ورقة، وبشعبة الاقتصاد تم تصحيح ١٦ ورقة امتحانية.



