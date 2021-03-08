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"الجزار": تنفيذ 1584 وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي

الإثنين 08/مارس/2021 - 11:14 ص
بوابة الفجر
أحمد الشيخ
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صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم الانتهاء حتى الآن من تنفيذ 1584وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي، و1440 وحدة سكنية بمشروع "سكن مصر"، وجار الانتهاء من تنفيذ 1200 وحدة أخرى بسكن مصر بنسبة 95% بمدينة ناصر الجديدة "غرب أسيوط "، وكذا تخصيص 795 قطعة أرض سكنية (عمارات - فيلات) بجانب تخصيص العديد من قطع الأراضي الاستثمارية بأنشطة مختلفة لتلبية احتياجات المدينة المستقبلية وتوفير فرص العمل بها، لافتاً إلى أن الدولة تتجه حالياً للتوسع في تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى بصعيد مصر لتحقيق التنمية المستهدفة لأهالينا بالجنوب. 

وأوضح المهندس ياسر عبدالله، رئيس جهاز تنمية مدينة ناصر الجديدة "غرب أسيوط"، أنه تم الاستلام الابتدائي للعمارات التي تم الانتهاء من تنفيذها بمشروعي سكن مصر والإسكان الاجتماعي، ومن المتوقع ضخ المياه بالشبكة للمشروعين في نهاية أبريل المقبل.

وأشار المهندس ياسر عبدالله، إلى أنه تم أيضاً تخصيص قطعة أرض بمساحة 81 فداناً  بنشاط تعليم عالٍ، وقطعة أرض بمساحة 77 فداناً بنشاط عمراني متكامل، وقطعة أرض بمساحة 104.15 فدان بنشاط عمراني متكامل، وقطعة أرض بمساحة حوالي 1400 متر مسطح  بنشاط تعليمي، وقطعة أرض بمساحة حوالي 1600 متر مسطح  بنشاط تجاري، وقطعة أرض بمساحة 500 متر مسطح  بنشاط تجاري إداري.

وفيما يتعلق بمشروعات الخدمات بالمدينة، أوضح المهندس ياسر عبدالله، أنه تم وجارٍ تنفيذ العديد من المشروعات الخدمية وتشمل (سـوق تجارية "8 محال"بمركز خدمات الإسكان الاجتماعي، ووحدة صحية، وحضانة طفل بمركز خدمات الإسكان الاجتماعي، ومدرسة تعليم أساسي سعة 33 فصلاً، ونقطة شرطة، ووحدة إطفاء(.  
ولفت رئيس الجهاز إلى أنه جارٍ تنفيذ أعمال البنية التحتية  للمرحلة الأولي بمساحة 1600 فدان، والتي تشمل تنفيذ الخط الناقل للمياه بطول 16كم ومحطة تنقية المياه العملاقة والرافع الأوسط والمأخذ بقيمة 1800 مليون جنيه، وجارٍ تنفيذ شبكات المياه  والري والصرف الصحي والطرق بنسبٍ متقدمة، وجارٍ تنفيذ أعمال الطرق بالمرحلة الثانية لمنطقة عمارات سكن مصر والإسكان الاجتماعي بقيمة 73 مليون جنيه.

وبالنسبة لمشروعات الكهرباء، أوضح رئيس الجهاز، أنه جارٍ الانتهاء من تنفيذ محطة محولات مؤقتة جهد 66 ك.ف كحل عاجل لتغذية المدينة، وشبكة كهرباء لـ 75 عمارة سكن مصر و 66 عمارة إسكان اجتماعي بقيمة 59 مليون جنيه ومـوزع كهرباء، مشيرا إلى أن حجم استثمارات مدينة ناصر الجديدة"غرب أسيوط "بلغ نحو 5٫5 مليار جنيه.

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وزير الاسكان الاسكان اخبار الاسكان الاجتماعي اخبار الاسكان

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