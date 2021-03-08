Advertisements

فصل الكهرباء عن هذه المنطقة لمدة 9 ساعات

الإثنين 08/مارس/2021 - 11:20 ص
بوابة الفجر
مارينا بشارة
Advertisements
كشف مجلس مدينة مرسى علم، جنوب البحر الأحمر، عن ورود إشارة من محطة المحولات بالمدينة، تؤكد فصل التيار الكهربائى عن المدينة بالكامل بعد غد الأربعاء، لصيانة المحولات ولربط خطوط جديدة بالمحطة.

وأكد مجلس المدينة فى بيان له، أن فصل التيار الكهربائى كما ورد فى الإشارة سوف يبدأ من السادسة صباحا حتى الثالثة عصرا لصيانة محطة المحولات وربط خطوط جديدة بالمحطة.

وكشف شبكات كهرباء البحر الأحمر، أنه عادة ما يجرى فصل التيار الكهربائى لعمل الصيانة الدورية لمحولات الكهرباء ونقل الأحمال، والتى تنفذ بشكل دورى كإجراء احترازى لعدم فصل التيار الكهربائى بطريقة مفاجئة، أو عمل مناورة طوارئ، حيث تقوم فرق من الصيانة بأعمال الصيانة الدائمة للمحولات، وإخطار مركز العمليات بشكل دورى لإصدار بيانات بالمناطق التى سيفصل التيار عنها .

أخبار تهمك

الوضع يتعقد.. تعرف على ترتيب مجموعة الزمالك في دوري أبطال أفريقيا

منذ أقل من ساعة

الكشف عن حقيقة تفاوض الزمالك مع مدرب مصري

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يفقد نجمه أمام الإسماعيلي.. وموسيماني يجهز مفاجأة

منذ ساعة و 18 دقيقة

إكرامي الشحات يكشف مفاجأة عن شريف ورمضان صبحي

منذ حوالي 3 ساعات

ميدو يكشف حقيقة اعتذار رضوان جيد للاعبي الأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. محمد صلاح يتسبب في هدف فولهام بشباك ليفربول

منذ حوالي 19 ساعة

مدرب المريخ السوداني الجديد يتحدى الأهلي ويكشف مفاجأة عن صلاح

منذ ساعتين و 15 دقيقة

خطوة ميسي تربك حسابات برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

"الفجر الفني" يكشف تفاصيل تطورات الحالة الصحية لشيري عادل

منذ حوالي 15 ساعة

فونت يوضح أسباب فشله في إنتخابات برشلونة

منذ 19 دقيقة

بيان جديد من الخارجية بشأن مقتل مواطن مصري في السعودية

منذ حوالي 17 ساعة

"ليس كل ما يعرف يُقال"..."الصحة العالمية" تصدر تحذيرًا جديدًا

منذ حوالي 3 ساعات

ترتيب الدوري الإسباني قبل مواجهات اليوم الإثنين

منذ ساعة و 18 دقيقة

صفقة تساوي وزنها ذهب.. الأهلي يتحرك لضم ماكينة الأهداف

منذ حوالي 18 ساعة

قبل الهجمات بـ 60 دقيقة.. أمريكا تحذر مواطنيها من هجمات محتملة شرق السعودية

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. جماهير ليفربول تفتح النار على محمد صلاح وتطالب برحيله

منذ حوالي 18 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:21 ص

"ليس كل ما يعرف يُقال"..."الصحة العالمية" تصدر تحذيرًا جديدًا

عاجل.. جماهير ليفربول تفتح النار على محمد صلاح وتطالب برحيله

06:08 م

الأهلي يفقد نجمه أمام الإسماعيلي.. وموسيماني يجهز مفاجأة

10:31 ص

قبل الهجمات بـ 60 دقيقة.. أمريكا تحذر مواطنيها من هجمات محتملة شرق السعودية

11:08 م

خطوة ميسي تربك حسابات برشلونة

08:30 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المرأة والرئيس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الضرائب والرسوم أكثر فتكاً من كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون الأحوال الشخصية الجديد من صنع الإخوان والسلفيين