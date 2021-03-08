فصل الكهرباء عن هذه المنطقة لمدة 9 ساعات

كشف مجلس مدينة مرسى علم، جنوب البحر الأحمر، عن ورود إشارة من محطة المحولات بالمدينة، تؤكد فصل التيار الكهربائى عن المدينة بالكامل بعد غد الأربعاء، لصيانة المحولات ولربط خطوط جديدة بالمحطة.



وأكد مجلس المدينة فى بيان له، أن فصل التيار الكهربائى كما ورد فى الإشارة سوف يبدأ من السادسة صباحا حتى الثالثة عصرا لصيانة محطة المحولات وربط خطوط جديدة بالمحطة.



وكشف شبكات كهرباء البحر الأحمر، أنه عادة ما يجرى فصل التيار الكهربائى لعمل الصيانة الدورية لمحولات الكهرباء ونقل الأحمال، والتى تنفذ بشكل دورى كإجراء احترازى لعدم فصل التيار الكهربائى بطريقة مفاجئة، أو عمل مناورة طوارئ، حيث تقوم فرق من الصيانة بأعمال الصيانة الدائمة للمحولات، وإخطار مركز العمليات بشكل دورى لإصدار بيانات بالمناطق التى سيفصل التيار عنها .