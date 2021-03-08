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تزوجت ثلاث مرات وكرمها الرئيس الراحل جمال عبد الناصر.. معلومات لا تعرفها عن سيدة المسرح سميحة أيوب

الإثنين 08/مارس/2021 - 11:25 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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تحتفل اليوم سيدة المسرح العربي الفنانة سميحة أيوب بعيد ميلادها، وهي تتمتع بتاريخ فني حافل، كما أنها من أهم الأيقونات الفنية، لذا يرصد "الفجر الفني"وفي السطور التالية أبرز المعلومات عنها.


*ولدت سميحة أيوب يوم 8 مارس عام 1932، بحي شبرا في القاهرة، وقد أحبت الفن منذ صغرها، درست في مدرسة الراهبات، والتحقت بمعهد الفنون المسرحية وتعلمت على يد مؤسسة زكي طليمات.

*كانت بداية ظهورها على الشاشة لأول مرة من خلال فيلم "المتشردة"، وبعدها توالت عليها العديد من الأعمال السينمائية منهز فيلم "شاطيء الغرام، سوق الحريم، بين الأطلال، سجن الليل، ابن الحارة، فجر الإسلام، تيتة رهيبة، والليلة الكبيرة".

*قدمت العديد من الأعمال الدرامية الهامة منها:" الضوء الشارد، ساعة ولد الهدي، سعد اليتيم، أميرة في عابدين، المصراوية، أوان الورد".

* كُرمت الفنانة سميحة أيوب أكثر من مرة، فقد كرمها الرئيس جمال عبدالناصر، ومنحها وسام الجمهورية عام 1966، كما أنها فازت بوسام بدرجة فارس من الرئيس الفرنسي جيسكار ديستان عام 1977، ونالت شهادة تقدير من الرئيس محمد أنور السادات في عام 1979، وحصلت أيضًا على وسام الاستحقاق من الدرجة الأولى من الرئيس السوري حافظ الأسد عام 1983.

*عملت في عدة أعمال مسرحية حتى لقبت بسيدة المسرح العربي، عملت مديرة للمسرح الحديث والمسرح القومي، وتزوجت ثلاث مرات، الزيجة الأولى كانت من محسن سرحان، والزيجة الثانية كانت من الفنان محمود مرسي، والأخيرة كانت من سعد الدين وهبة.

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