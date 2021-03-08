برلماني يتقدم بطلب مناقشة عامة للانتهاء من توصيل الغاز الطبيعى لكل القرى على مستوى الجمهورية





تقدم الدكتور أيمن محسب عضو مجلس النواب، بطلب مناقشة عامة، موجه لرئيس مجلس الوزراء، حول سياسة الحكومة بشأن الإنتهاء من توصيل الغاز الطبيعى للقرى، خاصة تلك التى تم الانتهاء من مشروعات الصرف الصحى بها، وأصبحت تتمتع بالاشتراطات المنصوص عليها بشأن توصيل الغاز الطبيعى إليها.



وطالب عضو مجلس النواب، فى تصريحات له اليوم، وضع جدول زمنى للانتهاء من أعمال التوصيل للتخفيف عن كاهل المواطنين وتحسين مستوى الخدمة، بالإضافة لعمل حصر شامل لكافة القرى التي لا تتمتع بخدمات الغاز الطبيعى، سواء تلك التي تم تتمتع بخدمات الصرف الصحى أبو جارى العمل أو حتى مدرجة فى الخطة، ووضع جدول زمنى ولو على المدى البعيد حتى يراعى الجدية فى التنفيذ والالتزام بالتوقيت المنصوص عليه.



وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن توصيل الغاز الطبيعى لكافة القرى يأتى فى إطار تعظيم الاستفادة من الوفرة فى الغاز الطبيعى التى حققتها الدولة خلال السنوات الأخيرة من خلال العديد من الاكتشافات على مستوى الجمهورية، مؤكدا أن خدمات الغاز الطبيعى أصبحت من ضمن الخدمات الأساسية التي يجب وضعها فى الإعتبار فى مختلف القرى على مستوى الجمهورية، مشددا على ضرورة أن يكون هناك تنسيق بين كافة الوزارات سواء البترول والتنمية المحلية والإسكان لإدراج القرى التى يتم الانتهاء من توصيل الصرف الصحي إليها لتوصيل الغاز الطبيعى إليها.