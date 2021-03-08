مفوضي كفر الشيخ توصي بإلغاء قرار التعليم برسوب ٣ طلاب







اودعت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ الدائرة 62 تقريرها القانوني في القضية رقم 14490 لسنة 20 ق المقامة من المحامي بالنقض عمرو عبدالسلام ضد وزير التربية والتعليم الفني ورئيس امتحانات الثانوية العامة نيابة عن بعض أولياء امورطلاب شهادة إتمام الثانوية العامة بالعام الدراسي المضي 2020 بمحافظة كقر الشيخ اثناء انعقاد مادة اللغة الانجبيزية يوم 2562020 بمدرسة كفر الشيخ الثانوية التجارية للبنين.





وذلك علي خلفية اتهامهم باحداث اعمال الشغب والفوضي داخل اللجنة الامتحانية بمدرسة كفر الشيخ الثانوية التجارية بنين والتعدي علي ملاحظي اللجنة ومراقب الدور ومحاولة الغش بالاكراه وهو الأمر الذي ترتب عليه صدور قرار وزير التربية والتعليم في قضية الشئون القانونية للوزارة رقم 1501 لسنة 2020 بإلغاء امتحان الطلاب في جميع المواد بالدور الأول للعام الدراسي 2020 وحرمانهم من دخول امتحانات الدور الثاني في ذات العام واحتساب العام عام رسوب ضمن عدد مرات التقدم لاداء الامتحان السموح به قانونا.





واستند دفاع المحامي بالنقض عمرو عبدالسلام في دعواه بعدم مشروعية قرار وزير التربية والتعليم لمخالفته احكام القانون والخطا في تطبيقه وتاويله وفقدان القرار لركن السبب وانتزاع النتيجة التي انتهي اليها القرار من وقائع لاتنتجها أوراق الدعوي وبطلان التحقيقات التي تمت مع الطلاب واهدارها لمبدء تحقيق دفاع الطلاب بالإضافة الي تعرض الطلاب داخل اللجنة الي التعدي بالضرب والسب والشتم من قبل مسئولي الامن داخل اللجنة.







وانتهي تقرير هيئة المفوضين الي المطالبة بإلغاء قرار وزير التربية والتعليم ورئيس امتحانات الثانوية العامة المطعون عليه لان ما نسب الي الطلاب بالتحقيقات من جرائم ومخالفات جاء مجملا دون تحديد دقيق للافعال التي ارتكبوها داخل اللجنة الامتحانية والتي تشكل تهديد وترويع الملاحظين من اجل السماح لهم بالغش.







كما ان تحقيقات الشئون القانونية قد اغفلت التحقيق في الواقعة الجوهرية التي وردت ضمن دفاع اقوال الطلاب انهم فوجئوا اثناء انعقاد امتحان اللغة الإنجليزية بقيام شخص مجهول تابع للوزارة التابعين بتصويرهم داخل اللجنة مما تسبب في هياج الطلاب باللجنة واعتراضهم علي فعل التصوير وهو الامر الذي اثر علي الهدؤ والسلام النفسي للطلاب الممتحنين داخل اللجنة وان هذا الشخص الذي قام بتصوير الطلاب يعتبر فاعل اصيل في جريمة الاخلال باعمال الامتحانات لعدم قانونية تصوير الطلاب داخل اللجان كما ان سماح مسئولي اللجنة بدخول شخص من خارج اللجنة بتصوير الطلاب يعتبر مخالفة اهمال في القيام بالاشراف والرقابة علي اللجنة وبالتالي فان من مصلحتهم القاء اللوم علي الطلاب.





وانتهي التقرير الي التوصية بإلغاء قرار وزير التربية والتعليم ورئيس امتحانات الثانوية العامة فيما تضمنه من الغاء جميع امتحانات الدور الأول في جميع المواد الدراسية وعدم السماح لهم بأداء امتحان الدور الثاني للعام الدراسي 2020 وإلغاء كافة الاثار التي ترتبت علي القرار والتي من اخصها اعلان نتيجة الطلاب في جميع المواد وفق المجموع الذي حصلو عليه واعتبارهم ناجحين بامتحان الدور الأول.



وكذا وتمكينهم من الالتحاق باكليات والمعاهد العليا التي يرغبون في الالتحاق بها وفق مجموعهم ودرجاتهم بامتحان الدور الأول وما انتهي اليه تنسيق هذا العام وتنفيذ الحكم بمسودته دون اعلان والزام وزير التربية والتعليم بمصروفات الدعوي باعتباره خاسرها

والجدير بالذكر ان وزير التربية والتعليم العام الماضي قد اصدر قرارا بنقل جميع امتحانات الثانوية العامة لطلاب مدينة بيلا الي مدينة كفر الشيخ بعد الواقعة الشهيرة باتهام طلاب مدرسة الشهيد محمد لطفي العشري بالاعتداء علي لمراقبين والملاحظين والغش الجماعي بالاكراه والتي ادي الي صدور قرار وزير التربية والتعليم بإلغاء امتحانتهم ورسوبهم الجماعي عام 2019 وهو الذي استطاع معه المحامي بالنقض عمرو عبدالسلام الي الحصول علي احكام جماعية لطلاب المدرسة من المحكمة الإدارية العليا بإلغاء قرار وزير التربية والتعليم واعتبار الطلبة ناجحين