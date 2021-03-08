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كشف وعلاج بالمجان.. قافلة طبية تفحص 1456 مواطنًا ببني سويف (صور)

الإثنين 08/مارس/2021 - 11:30 ص
بوابة الفجر
احمد فتحى الدسوقي
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أعلنت محافظة بني سويف، اليوم الأثنين، عن تنفيذ قافلة طبية بقرية "بني حلة" مركز سمسطا، أستمرت خلال يومي "السبت والأحد" الماضيين، ووقعت الكشف وتوفير العلاج لأكثر 1456 مواطنًا.

وتابع الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، سير العمل فى خطة القوافل الطبية التى تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة، وتنفذها مديرية الشؤون الصحية، حيث تستهدف القوافل إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر إحتياجًا، والتي تأتي ضمن الجهود التى تنفذها الحكومة فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية.

تقرير القافلة

وتبين من التقرير، الذي عرضه الدكتور محمد يوسف عبد الخالق، وكيل وزارة الصحة على المحافظ، الإشارة إلى قيام المديرية بتنفيذ قافلة بقرية بني حلة مركز سمسطا خلال يومي "السبت والأحد" الماضيين، مكونة من 10 عيادات فى 9 تخصصات "الباطنة، والأطفال والجراحة والعظام، والأسنان، والنساء، والرمد، والأسنان، والجلدية وتنظيم الأسرة" وفى ظل إجراءات وقائية مشددة.

كشف وعلاج

وأكدت محافظة بني سويف، في بيان لها، أن القافلة الطبية وقعت الكشف على 1456 مريضًا وصرفت العلاج لهم بالمجان "71 معمل دم و40 معمل طفيليات و40 حالات الأشعة و25 إستصدار وقرار نفقة دولة وتحويل 28 مريض للمستشفيات لإستكمال العلاج و106 حالة موجات فوق صوتية".

تثقيف صحي

وشملت فعاليات القافلة تنظيم ندوات تثقيف صحي لـ93 مواطن، وكانت موضوعات الندوات التثقيفية عن كيفية الوقاية من الأمراض المعدية "الالتهاب الكبدي الفيروسي وفيروس كورونا المستجد والسعار وأنفلونزا الطيور والطفيليات المعوية والبلهارسيا" الامراض الغير معدية "الضغط والسكر والسمنة" وأورام الصدر وتنظيم الأسرة والنظافة الشخصية ونظافة المنزل والتغذية السليمة للسيدة الحامل والطفل وكبار السن ومتابعة الحمل وعلامات الخطورة، فيما تم عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ101 حالة.

صحة بني سويف

وأوضح الدكتور محمد يوسف، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، أن تلك القوافل تشهد دعمًا نوعيًا من الوزارة وينفذها فريق إشراف القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بقيادة الدكتور محمد خلف عبد الحميد منسـق القوافل العلاجية بالمديرية ومسئول الإمداد الطبي، وطه كمال حجاج المسؤول المالى والإداري، وعيد فرج مسئول معلومات القوافل، وأحمد محمد عجمى مسئول إعداد موقع وتجهيز العيادات بالقافلة.
كشف وعلاج بالمجان.. قافلة طبية تفحص 1456 مواطنًا ببني سويف (صور)
كشف وعلاج بالمجان.. قافلة طبية تفحص 1456 مواطنًا ببني سويف (صور)
كشف وعلاج بالمجان.. قافلة طبية تفحص 1456 مواطنًا ببني سويف (صور)
كشف وعلاج بالمجان.. قافلة طبية تفحص 1456 مواطنًا ببني سويف (صور)
كشف وعلاج بالمجان.. قافلة طبية تفحص 1456 مواطنًا ببني سويف (صور)
كشف وعلاج بالمجان.. قافلة طبية تفحص 1456 مواطنًا ببني سويف (صور)
كشف وعلاج بالمجان.. قافلة طبية تفحص 1456 مواطنًا ببني سويف (صور)
كشف وعلاج بالمجان.. قافلة طبية تفحص 1456 مواطنًا ببني سويف (صور)
كشف وعلاج بالمجان.. قافلة طبية تفحص 1456 مواطنًا ببني سويف (صور)
كشف وعلاج بالمجان.. قافلة طبية تفحص 1456 مواطنًا ببني سويف (صور)
كشف وعلاج بالمجان.. قافلة طبية تفحص 1456 مواطنًا ببني سويف (صور)
كشف وعلاج بالمجان.. قافلة طبية تفحص 1456 مواطنًا ببني سويف (صور)
كشف وعلاج بالمجان.. قافلة طبية تفحص 1456 مواطنًا ببني سويف (صور)
كشف وعلاج بالمجان.. قافلة طبية تفحص 1456 مواطنًا ببني سويف (صور)
كشف وعلاج بالمجان.. قافلة طبية تفحص 1456 مواطنًا ببني سويف (صور)
كشف وعلاج بالمجان.. قافلة طبية تفحص 1456 مواطنًا ببني سويف (صور)
كشف وعلاج بالمجان.. قافلة طبية تفحص 1456 مواطنًا ببني سويف (صور)
كشف وعلاج بالمجان.. قافلة طبية تفحص 1456 مواطنًا ببني سويف (صور)
كشف وعلاج بالمجان.. قافلة طبية تفحص 1456 مواطنًا ببني سويف (صور)
كشف وعلاج بالمجان.. قافلة طبية تفحص 1456 مواطنًا ببني سويف (صور)

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