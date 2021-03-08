نائب يُطالب بتحويل الغرامات المالية ممن لا يرتدون الكمامات إلى آلية تنفيذ الإلزام صارمة







تقدم النائب أحمد مهني، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بطلب إبداء أقتراح برغبة، إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بشأن تحويل الغرامات المالية التي يتم توقعيها على المواطنين ممن لا يرتدون الكمامات الواقية لفيروس كورونا المستجد إلى أليه تنفيذ لإلزام المواطنين بارتداء الكمامات وذلك عن طريق تحصيل الغرامة المالية من المخالفين وإعطائهم كمامات بدلًا منها.



وأوضح "مهني"، أن الدولة المصرية حرصت في الاونة الأخيرة على سلامة المواطنين وتنفيذًا للإجراءات الاحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس وفى ضوء صدور قرار بتوقيع غرامة الفورية على أي شخص يتم ضبطه بدون ارتداء كمامة في الاماكن والتجمعات التي يشملها ذلك القرار وقيمتها 50 جنيهًا فقط لا غير.



وأضاف أن تحويل الغرامات المالية التي يتم توقعيها على المواطنين ممن لا يرتدون الكمامات الواقية لفيروس كورونا المستجد إلى أليه تنفيذ لإلزام المواطنين بارتداء الكمامات، وذلك عن طريق تحصيل الغرامة المالية من المخالفين وإعطائهم كمامات بدلًا منها، يؤكد أن هدف الدولة المصرية نوابًا وحكومة ليس تغريم السادة المواطنين او تجميع الأموال منهم بل الحفاظ على سلامتهم وصحتهم من خطر الإصابة بهذا الوباء.



وأكد وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن الهدف الثاني من تحويل الغرامات المالية هو المساعدة بشكل إجباري في إلزام المخالفين على إرتداء الكمامة من خلال تسليمها لهم مقابل مبلغ المخالفة، فضلًا عن الحد من إنتشار وباء فيروس كورونا من خلال تعميم إرتداء الكمامة لأكبر عدد من المواطنين.