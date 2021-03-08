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الكشف الطبي على 1440 مواطنا مجانا بقرية نشرت في كفر الشيخ

الإثنين 08/مارس/2021 - 11:31 ص
بوابة الفجر
عمرو الشامي
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قالت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ، أنه تم إقامة القوافل الطبية منها قافلة طبية بقرية طويلة نشرت بمركز قلين.

وأضافت سلام، أنه يتم توقيع الكشف الطبي على المواطنين في عشر تخصصات شملت الباطنة والأطفال والعظام والجراحة والنساء والتوليد وإجراء الأشعة إلى جانب معمل التحاليل خلال اليومين، كما سيتم صرف العلاج لجميع الحالات.

وأشارت وكيل وزارة الصحة، إلي أنه تم توقيع الكشف الطبي في اليوم الأول على عدد 1440مواطن، إضافة إلى 87 تحليل متوطنة و73 تحليل دم و35 موجات فوق صوتية وبعض الخدمات الطبية الأخرى للمستفيدين من خدمات القافلة، كما قامت القافلة أيضا بإستخراج 11 قرار علاج على نفقة الدولة، وتحويل عدد من الحالات للمستشفيات العامة والمركزية والنوعية حسب الحالة.

وأكدت سلام، أن القافلة جاءت بهدف إيصال الخدمة الطبية العلاجية لجميع أهالي محافظة كفر الشيخ مع التأكيد على إتباع إجراءات التباعد والوقاية من الكورونا بالنسبة لمقدمى ومتلقي الخدمة على حد سواء.

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