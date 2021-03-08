وزير المالية: مد أجل تقديم إقرارات ضريبة المرتبات حتى نهاية مارس









أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تم مد أجل تقديم الإقرارات الضريبية لضريبة المرتبات وما فى حكمها الإقرار الضريبى( التسوية السنوية ) حتى نهاية مارس ٢٠٢١، والتى كان من المقرر تقديمها خلال يناير ٢٠٢١؛ وسبق وصدر تعليمات بمد أجل تقديمها إلى نهاية فبراير 2021وذلك نظرًا للظروف الاستثنائية التى تقتضيها جائحة «كورونا»، وحرصًا من الوزارة على تقديم كامل الدعم للممولين ، مؤكدً على أن هذه المهلة أخيرة و لن يتم تجديدها مرة أخرى ، كما أن هذا المد لا يُخل بالالتزام بسداد الضريبة المستحقة المحسوبة وفقًا لأحكام المادة 10 من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 .





وقال " وزير المالية " أن مد أجل تقديم الإقرارات الضريبية لضريبة المرتبات وما فى حكمها حتى نهاية مارس 2021 يأتى فى إطار حرص وزارة المالية ومصلحة الضرائب على التيسير على الممولين ، وخاصة مع إلزام الممولين من الأشخاص الطبيعيين بتقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيًا بداية من يناير 2021 ، ومساندة من الدولة لهم فى ظل إنتشار وباء كورونا المستجد ( كوفيد – 19 ) ، ودعمًا لأواصر الثقة بين الممولين ومصلحة الضرائب المصرية .





من خلال مركز الاتصالات المتكامل، الذى يتلقى كل الاستفسارات عبر الخط الساخن«١٦٣٩٥»، أو البريد الإلكترونى: « [email protected] »، وذلك فى إطار السعى المستمر لترسيخ أواصر الثقة مع الممولين . وأكد على تقديم كل التيسيرات للممولين وتحقيق التواصل المستمر والإيجابى مع الممولين







