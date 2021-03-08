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فونت يوضح أسباب فشله في إنتخابات برشلونة

الإثنين 08/مارس/2021 - 11:30 ص
بوابة الفجر
محمد أيمن
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أكد فيكتور فونت المرشح لرئاسة الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني والذي خسر الإنتخابات لمصلحة خوان لابورتا أن حلم المساعدة في تغير الفريق ونقله إلى المستقبل مازال حيًا.

وأضاف فونت الذي جاء في المركز الثاني بالإنتخابات أن الجميع سيواصل العمل بكل صدق من أجل ضمان ان يكون برشلونة في المستقبل كما يعتقد الجماهير أن يكون.

وأنهى:" ما حدث إشارة جيدة لبرشلونة أن الإنتخابات إنتهت بعناق بين المرشحين الثلاثة خاصة في الوقت العصيب الذي يعيشه البلوجرانا وعن أسباب الخسارة قال أن السياق الذي يعيشه النادي إلى تأثير عكسي وأقر بأنه كان ينافس رئيس قاد برشلونة في أفضل فترة في تاريخه.

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فونت خوان لابورتا أنتخابات برشلونة

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