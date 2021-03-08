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أسعار الذهب اليوم الاثنين 8-3-2021

الإثنين 08/مارس/2021 - 11:32 ص
بوابة الفجر
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حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 8 مارس 2021.

أسعار الذهب اليوم الاثنين 8-3-2021 في مصر

سعر جرام الذهب عيار 21 يسجل سعر 748 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 24 يسجل 854.85 جنيها.

 سعر جرام الذهب عيار 18 يسجل 641.14 جنيها.

سعر الجنيه الذهب يسجل 5984 جنيها.

سعر أونصة الذهب تتراوح بين 1695 إلى 1698 دولار.

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