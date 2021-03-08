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تعرف على ترتيب الدوري الإيطالي قبل مواجهات اليوم الإثنين

الإثنين 08/مارس/2021 - 11:30 ص
انتر ميلان
انتر ميلان
حسام مجدي
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يستعرض لكم موقع "الفجر الرياضي" جدول ترتيب مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز قبل مباريات اليوم الإثنين ٨ مارس.

وتلعب اليوم آخر مباريات الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز بين فريقي إنتر ميلان وأتالانتا.

ويحتل فريق إنتر ميلان حاليا صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد ٥٩ نقطة.

وفيما يلي جدول ترتيب مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز:

1 – إنتر ميلان 59 نقطة.
2 – ميلان 56 نقطة.
3- يوفنتوس 52 نقاط.
4 – روما 50 نقطة.
5 – أتالانتا 49 نقطة.
6- نابولي 47 نقطة.
7– لاتسيو 43 نقطة.
8– هيلاس فيرونا 38 نقطة.
9 – ساسولو 36 نقطة.
10 – سامبدوريا 32 نقطة.
11 – أودينيزي 32 نقطة.
10 – بولونيا 28 نقطة.
13 – جنوى 27 نقطة.
14 – سبيزيا 26 نقطة.
15 – فيرونتينا 26 نقطة.
16 – بينفينتو 26 نقطة.
17 – كالياري 22 نقاط.
18 – تورينو 20 نقاط.
19 – بارما 16 نقاط.
20 – كروتوني 15 نقطة.

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