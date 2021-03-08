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يوم المرأة العالمي.. المرأة حققت إنجازات غير مسبوقة في عهد السيسي

الإثنين 08/مارس/2021 - 11:37 ص
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة
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يحل اليوم الإثنين 8 مارس اليوم العالمي للمرأة، في وقت حققت المرأة المصرية إنجازات غير مسبوقة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، حتى أصبح عهده علامة فارقة في التمكين السياسي والاقتصادي والاجتماعي للمرأة.

إن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وهي تتوجه للمرأة المصرية بالتهنئة بمناسبة يومها العالمي، فإنها تؤكد أن الرئيس عبدالفتاح السيسي بدأ عهده مع المصريين باحترام المرأة التي هي الأم والأخت والزوجة، وفتح أمامها الطريق نحو المشاركة في الحياة العامة.

وتخطت نسبة النساء لأول مرة في تاريخ البرلمان المصري 26 في المئة من عدد المقاعد، وترأست الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي الجلسة الإجرائية للبرلمان الحالي في مشهد أثار إعجاب الجميع.

ولم تغفل سياسات الدولة المرأة المعيلة أو المرأة الريفية التي لم تحصل على قسط من التعليم يمكنها من المنافسة في ميادين السياسة، واعتمدت الدولة برامج الحماية الاجتماعية مثل تكافل وكرامة لتشمل أكبر عدد من النساء محدودي الدخل، فضلا عن مشروع مستورة الذي يموله صندوق تحيا مصر لخلق فرص استثمارية للسيدات من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

كما حرصت الدولة على توفير الحماية القانونية للمرأة من خلال حماية سرية البيانات فيما يتعلق بضحايا التحرش الجنسي والاغتصاب، وتغليظ عقوبة المتحرشين، وكذلك تغليظ العقوبات فيما يتعلق بحماية الفتيات من جريمة الختان.

وتتطلع تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لبذل المزيد من الجهود للارتقاء بالمرأة المصرية في كل مناحي الحياة، للوصول إلى المساواة التامة بين الجنسين، وفق رؤية الدولة 2030، وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

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