تفاصيل حملة تحصين 162 ألفا و943 رأس ماشية في الدقهلية

اعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية عن متابعة اعمال الحملة القومية الاولى لمقاومة الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع والتى يتم تنفيذها فى اطار التعاون والتنسيق مع وزارة الزراعة - قطاع الطب البيطرى والتى يتم تنفيذها لمدة شهر منذ فبراير الماضى وذلك بهدف الحفاظ على الثروة الحيوانية.



واشار المحافظ ان اعمال الحملة منذ بدايتها وحتى اليوم اسفرت عن تحصين 162942 رأس ماشية بنطاق المحافظة،وذلك ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع.



جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بعد اطلاعه على التقرير الذى عرضه الدكتور السيد حسانين وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطرى بالدقهلية بشأن نتائج اعمال الحملة بنطاق المحافظة على مدار الفترة الماضية.



حيث اوضح التقرير انه لاتوجد أى حالات اشتباه بمرض الحمى القلاعيه وحمى الوادى التصدع وان مايتم تحصينة من رؤوس الماشية يشمل الاغنام والابقار والجاموس، وان مديرية الطب البيطرى تقوم كذلك بمراقبه اسواق الماشيه وتطهيرها بالتعاون مع الادارات والوحدات المحليه كما تقوم لجان الارشاد بالمديريه بتوعيه المواطنين ضد الامراض الوبائيه قبل التحصين.



وقال محافظ الدقهلية ان حماية الثروه الحيوانيه والحفاظ عليها تعد هدفا قوميا، وأضاف ان الدوله تعمل على زياده الانتاج الحيوانى بما يؤدى الى خفض اسعار اللحوم ومنتجات الالبان والتى يعانى المواطنين من ارتفاعها.



كما اكد محافظ الدقهلية على ضرورة التوسع فى نشر التوعيه للمربين وتجار الماشيه بخطورة الامراض الوبائيه على الحيوانات والتى تمثل فى حالة انتشارها اهدارا لثروة يعمل الجميع على الحفاظ عليها وتنميتها.



يذكر أن أعمال الطب البيطري لم تتوقف في ظل جائحة كورونا منها أعمال التفتيش علي اللحوم وأعمال المجازر، أعمال لجان التحصين، سحب عينات ما قبل البيع من مزارع الدواجن، التوعية الإرشادية، العلاج والتشخيص بالوحدات البيطرية.



وحفاظا على العاملين بالطب البيطري والوحدات يتم تطهير الوحدات والإدارات البيطرية يوميا بالإضافة إلى دور لجان الأمان الحيوي البيطرية في تطهير القرى والمنشآت الحكومية المختلفة بمراكز المحافظة حيث تم تطهير 15 ألف منشأة حكومية لحماية العاملين والمترددين.

