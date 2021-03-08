Advertisements

"نزلت على الرئة".. زوجة ماجد المصرى تكشف عن تطورات حالتها الصحية بعد إصابتها بفيروس كورونا

الإثنين 08/مارس/2021 - 11:37 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
Advertisements


أعلنت رانيا أبو النصر، زوجة النجم ماجد المصرى، عن تطورات حالتها الصحية بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وذلك من خلال الاستوري الخاص بحسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

كتبت رانيا أبو النصر منشورًا قالت فيه :"بنتي أيديها اتحرقت والكورونا نزلت على الرئة عندي، وابنى كورونا، يا رب استرها يا رب".

وتابعت رانيا أبو النصر قائلة:" الناس فاكرة إن الواحد عايشها بالطول والعرض، إحنا بنزل الحاجات الإيجابية اللي في حياتنا علشان ندي طاقة إيجابية إنما الواحد عنده بلاوي في حياته".

وأضافت قائلة:"بجد محدش يستكتر على غيره الحاجات اللي معاه والحياة اللي عايشها؛ لأن الواحد بجد ميعرفش بلاوي غيره كل بيت فيه بلاويه وفي كوراث، اللهم احفظني أنا وأولادى واحفظنا جميعًا يارب، ادعولى بالشفا".

والجدير بالذكر أن، آخر أعمال الفنانة ماجد المصري الدرامية هو مسلسل "الوجه الآخر"، وهو بطولة نسرين طافش، هبة الأباصيري، مادلين طبر، ندى موسى، عماد رشاد، حنان سليمان، دينا المصري، أحمد خليل.

أخبار تهمك

ترتيب الدوري الإسباني قبل مواجهات اليوم الإثنين

منذ ساعة و 19 دقيقة

الكشف عن حقيقة تفاوض الزمالك مع مدرب مصري

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. جماهير ليفربول تفتح النار على محمد صلاح وتطالب برحيله

منذ حوالي 18 ساعة

"الفجر الفني" يكشف تفاصيل تطورات الحالة الصحية لشيري عادل

منذ حوالي 15 ساعة

الوضع يتعقد.. تعرف على ترتيب مجموعة الزمالك في دوري أبطال أفريقيا

منذ أقل من ساعة

الأهلي يفقد نجمه أمام الإسماعيلي.. وموسيماني يجهز مفاجأة

منذ ساعة و 19 دقيقة

مدرب المريخ السوداني الجديد يتحدى الأهلي ويكشف مفاجأة عن صلاح

منذ ساعتين و 16 دقيقة

خطوة ميسي تربك حسابات برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

بيان جديد من الخارجية بشأن مقتل مواطن مصري في السعودية

منذ حوالي 17 ساعة

قبل الهجمات بـ 60 دقيقة.. أمريكا تحذر مواطنيها من هجمات محتملة شرق السعودية

منذ حوالي 13 ساعة

"ليس كل ما يعرف يُقال"..."الصحة العالمية" تصدر تحذيرًا جديدًا

منذ حوالي 3 ساعات

ميدو يكشف حقيقة اعتذار رضوان جيد للاعبي الأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

صفقة تساوي وزنها ذهب.. الأهلي يتحرك لضم ماكينة الأهداف

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. محمد صلاح يتسبب في هدف فولهام بشباك ليفربول

منذ حوالي 19 ساعة

إكرامي الشحات يكشف مفاجأة عن شريف ورمضان صبحي

منذ حوالي 3 ساعات

فونت يوضح أسباب فشله في إنتخابات برشلونة

منذ ثلث ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:21 ص

"ليس كل ما يعرف يُقال"..."الصحة العالمية" تصدر تحذيرًا جديدًا

عاجل.. جماهير ليفربول تفتح النار على محمد صلاح وتطالب برحيله

06:08 م

الأهلي يفقد نجمه أمام الإسماعيلي.. وموسيماني يجهز مفاجأة

10:31 ص

قبل الهجمات بـ 60 دقيقة.. أمريكا تحذر مواطنيها من هجمات محتملة شرق السعودية

11:08 م

خطوة ميسي تربك حسابات برشلونة

08:30 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المرأة والرئيس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الضرائب والرسوم أكثر فتكاً من كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون الأحوال الشخصية الجديد من صنع الإخوان والسلفيين