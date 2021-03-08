"نزلت على الرئة".. زوجة ماجد المصرى تكشف عن تطورات حالتها الصحية بعد إصابتها بفيروس كورونا





أعلنت رانيا أبو النصر، زوجة النجم ماجد المصرى، عن تطورات حالتها الصحية بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وذلك من خلال الاستوري الخاص بحسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



كتبت رانيا أبو النصر منشورًا قالت فيه :"بنتي أيديها اتحرقت والكورونا نزلت على الرئة عندي، وابنى كورونا، يا رب استرها يا رب".



وتابعت رانيا أبو النصر قائلة:" الناس فاكرة إن الواحد عايشها بالطول والعرض، إحنا بنزل الحاجات الإيجابية اللي في حياتنا علشان ندي طاقة إيجابية إنما الواحد عنده بلاوي في حياته".



وأضافت قائلة:"بجد محدش يستكتر على غيره الحاجات اللي معاه والحياة اللي عايشها؛ لأن الواحد بجد ميعرفش بلاوي غيره كل بيت فيه بلاويه وفي كوراث، اللهم احفظني أنا وأولادى واحفظنا جميعًا يارب، ادعولى بالشفا".



والجدير بالذكر أن، آخر أعمال الفنانة ماجد المصري الدرامية هو مسلسل "الوجه الآخر"، وهو بطولة نسرين طافش، هبة الأباصيري، مادلين طبر، ندى موسى، عماد رشاد، حنان سليمان، دينا المصري، أحمد خليل.