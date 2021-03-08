حسم مصير باتشيكو.. ومدرب الحراس مهدد بالرحيل

حسم مجلس إدارة نادي الزمالك الجدل في مسألة رحيل البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للنادي، بعد الخسارة الأخيرة التي لحقت بالفريق في دوري أبطال أفريقيا.





وكان الزمالك قد تلقى الهزيمة على يد الترجي التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدف في اللقاء الذي جمعهما مساء أول أمس السبت على ملعب رادس ضمن منافسات الجولة الثالثة بمحموعات دوري أبطال افريقيا.





وبعد الهزيمة مباشرة قرر مجلس الإدارة وبشكل رسمي تجديد الثقة في المدرب البرتغالي حيث تلقى الإتصالات التي تؤكد دعمه والوقوف بجانبه.





وقرر مجلس إدارة النادي تأجيل ملف رحيل المدرب من عدمه إلى مابعد لقاء الترجي في الجولة الرابعة.





ويفكر مجلس إدارة نادي الزمالك حالياً وبشكل جدي في رحيل عمرو عبد السلام، مدرب حراس المرمى، من منصبه في ظل الخلافات الكبيرة بين حراس الفريق بالفترة الماضية.





ويستعد الفارس الأبيض لمواجهة الوافد الجديد للدوري فريق سيراميكا كليوباترا، في تمام السابعة والنصف مساء الخميس القادم على ستاد القاهرة الدولي في إطار الإسيوع الخامس عشر من الدوري الممتاز.



