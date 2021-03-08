Advertisements

حسم مصير باتشيكو.. ومدرب الحراس مهدد بالرحيل

الإثنين 08/مارس/2021 - 11:36 ص
باتشيكو
باتشيكو
محمد نادر
Advertisements
حسم مجلس إدارة نادي الزمالك الجدل في مسألة رحيل البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للنادي، بعد الخسارة الأخيرة التي لحقت بالفريق في دوري أبطال أفريقيا.

وكان الزمالك قد تلقى الهزيمة على يد الترجي التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدف في اللقاء الذي جمعهما مساء أول أمس السبت على ملعب رادس ضمن منافسات الجولة الثالثة بمحموعات دوري أبطال افريقيا.

وبعد الهزيمة مباشرة قرر مجلس الإدارة وبشكل رسمي تجديد الثقة في المدرب البرتغالي حيث تلقى الإتصالات التي تؤكد دعمه والوقوف بجانبه.

وقرر مجلس إدارة النادي تأجيل ملف رحيل المدرب من عدمه إلى مابعد لقاء الترجي في الجولة الرابعة.

ويفكر مجلس إدارة نادي الزمالك حالياً وبشكل جدي في رحيل عمرو عبد السلام، مدرب حراس المرمى، من منصبه في ظل الخلافات الكبيرة بين حراس الفريق بالفترة الماضية.

ويستعد الفارس الأبيض لمواجهة الوافد الجديد للدوري فريق سيراميكا كليوباترا، في تمام السابعة والنصف مساء الخميس القادم على ستاد القاهرة الدولي في إطار الإسيوع الخامس عشر من الدوري الممتاز.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

رياضة الزمالك اخبار الرياضة إدارة نادي الزمالك

أخبار تهمك

الوضع يتعقد.. تعرف على ترتيب مجموعة الزمالك في دوري أبطال أفريقيا

منذ أقل من ساعة

الكشف عن حقيقة تفاوض الزمالك مع مدرب مصري

منذ حوالي 4 ساعات

مدرب المريخ السوداني الجديد يتحدى الأهلي ويكشف مفاجأة عن صلاح

منذ ساعتين و 18 دقيقة

ترتيب الدوري الإسباني قبل مواجهات اليوم الإثنين

منذ ساعة و 20 دقيقة

الأهلي يفقد نجمه أمام الإسماعيلي.. وموسيماني يجهز مفاجأة

منذ ساعة و 20 دقيقة

ميدو يكشف حقيقة اعتذار رضوان جيد للاعبي الأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

"ليس كل ما يعرف يُقال"..."الصحة العالمية" تصدر تحذيرًا جديدًا

منذ حوالي 3 ساعات

فونت يوضح أسباب فشله في إنتخابات برشلونة

منذ ثلث ساعة

صفقة تساوي وزنها ذهب.. الأهلي يتحرك لضم ماكينة الأهداف

منذ حوالي 18 ساعة

بيان جديد من الخارجية بشأن مقتل مواطن مصري في السعودية

منذ حوالي 17 ساعة

"الفجر الفني" يكشف تفاصيل تطورات الحالة الصحية لشيري عادل

منذ حوالي 15 ساعة

قبل الهجمات بـ 60 دقيقة.. أمريكا تحذر مواطنيها من هجمات محتملة شرق السعودية

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. جماهير ليفربول تفتح النار على محمد صلاح وتطالب برحيله

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. محمد صلاح يتسبب في هدف فولهام بشباك ليفربول

منذ حوالي 19 ساعة

خطوة ميسي تربك حسابات برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

إكرامي الشحات يكشف مفاجأة عن شريف ورمضان صبحي

منذ حوالي 3 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:21 ص

"ليس كل ما يعرف يُقال"..."الصحة العالمية" تصدر تحذيرًا جديدًا

عاجل.. جماهير ليفربول تفتح النار على محمد صلاح وتطالب برحيله

06:08 م

الأهلي يفقد نجمه أمام الإسماعيلي.. وموسيماني يجهز مفاجأة

10:31 ص

قبل الهجمات بـ 60 دقيقة.. أمريكا تحذر مواطنيها من هجمات محتملة شرق السعودية

11:08 م

خطوة ميسي تربك حسابات برشلونة

08:30 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المرأة والرئيس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الضرائب والرسوم أكثر فتكاً من كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون الأحوال الشخصية الجديد من صنع الإخوان والسلفيين