حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم أسعار الدولار مقابل الجنية في البنوك المصرية اليوم الاثنين 8 مارس 2021.





شهد سعر الدولار اليوم الاثنين 8-3-2021، ارتفاعًا أمام الجنيه المصرى، بمقدار يترواح ما بين قرش وقرشين، وذلك مقارنة بختام تعاملات أمس بالبنوك.





سعر الدولار اليوم الاثنين 8 -3-2021 في البنوك المصرية





سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

15.64 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

15.63 جنيه للشراء .

15.73 جنيه للبيع .





سعر الدولار فى بنك مصر

15.63 جنيه للشراء .

15.73 جنيه للبيع .





سعر الدولار فى بنك عودة

15.65 جنيه للشراء .

15.75 جنيه للبيع .





سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

15.65 جنيه للشراء .

15.75 جنيه للبيع .





سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

15.63 جنيه للشراء.

15.73 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

15.65 جنيه للشراء .

15.75 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى بنك القاهرة

15.65 جنيه للشراء .

15.75 جنيه للبيع .



