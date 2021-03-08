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سعر الدولار اليوم الاثنين 8-3-2021

الإثنين 08/مارس/2021 - 11:35 ص
بوابة الفجر
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حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم أسعار الدولار مقابل الجنية في البنوك المصرية اليوم الاثنين 8 مارس 2021.

شهد سعر الدولار اليوم الاثنين 8-3-2021، ارتفاعًا أمام الجنيه المصرى، بمقدار يترواح ما بين قرش وقرشين، وذلك مقارنة بختام تعاملات أمس بالبنوك.

سعر الدولار اليوم الاثنين 8-3-2021 في البنوك المصرية

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى
 15.64 جنيه للشراء.
15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
 15.63 جنيه للشراء.
15.73 جنيه للبيع.

 سعر الدولار فى بنك مصر
 15.63 جنيه للشراء.
15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك عودة
 15.65 جنيه للشراء.
15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib
 15.65 جنيه للشراء.
15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
 15.63 جنيه للشراء.
15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى
 15.65 جنيه للشراء.
15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة
 15.65 جنيه للشراء.
15.75 جنيه للبيع.

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