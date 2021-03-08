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امتحان تكميلي.. إجراءات التعليم بشأن المتغيبين عن امتحان الشهادة الإعدادية المجمع

الإثنين 08/مارس/2021 - 11:40 ص
بوابة الفجر
ياسمين مبروك
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بعد إجراء امتحان الشهادة الإعدادية المجمع، أصدرت وزارة التربية والتعليم، عدة إجراءات بشأن الطلاب المتغيبين، حيث يُعقد امتحان تكميلي في منهج الفصل الدراسى الأول قبل الاختبار النهائي.

ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن إجراءات وزارة التربية والتعليم بشأن الطلاب المتغيبين عن أداء امتحان الشهادة الإعدادية المجمع.

١. يخضع الطالب الذي تغيب عن امتحانات الشهادة الإعدادية التي عقدت أمس الأحد، لامتحان تكميلي في منهج الفصل الدراسي الأول قبل الاختبار النهائي.

٢. اجتياز منهج الترم الأول شرط لدخول امتحان نهاية العام الذي سيكون بمجموع درجات يتم من خلالها إجراء تنسيق الثانوى العام.

٣. وأدى مليون و613 ألفا و613 طالبا وطالبة امتحان الصف الثالث الإعدادى، متعدد التخصصات للفصل الدراسى الأول في ورقة واحدة.

٤. وبلغت نسبة حضور الطلاب للامتحان 98.39%، من إجمالي مليون و640 ألفا و63 طالبا وطالبة على مستوى الجمهورية.

٥. لم ترصد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أي شكاوى خاصة بالامتحان.

٦. أجري الامتحان متعدد التخصصات لمدة ساعتين في يوم واحد وورقة امتحان واحدة، وتضم عددًا من الأسئلة (اختيار من متعدد) موزعة على المواد الأساسية التي تضاف للمجموع.

٧. بينما المواد غير المضافة للمجموع ستكون في نهاية العام.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عقدت امتحانات لطلاب النقل بعد انتهاء إجازة نصف العام الدراسي، بامتحان واحد مجمع لجميع المواد الدراسية والحضور يوم واحد فقط لكل صف دراسى بالنسبة للطلاب من الرابع الابتدائى حتى الثانى الإعدادي.

أما بالنسبة لتقييم الطلاب عن الفصل الدراسى الثاني ستعقد لهم امتحانات في 3 شهور هي مارس وإبريل ومايو 2021 وهذه الاختبارات الشهرية بديل لامتحان نهاية العام أي أن الطلاب لن يخوضوا امتحانات في نهاية الفصل الدراسي الثاني.

بينما يؤدي طلاب النقل بالمرحلة الثانوية، امتحان إلكتروني في لجان مدرسية حسب الجداول التقليدية للمواد المختلفة، ويؤدى أيضا الطلاب اختبارات فى الفصل الدراسى الثانى فى شهور مارس وأبريل ومايو إلكترونية من المنزل.

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