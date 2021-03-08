رئيس مياه الإسكندرية يتابع مشروع تطوير مياه الشرب بالعامرية

تفقد المهندس أحمد جابر شحاته، رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية، مشروع تطوير شبكات مياه الشرب بحي العامرية (1) والمنفذ ضمن خطة محافظة الاسكندرية لتطوير المناطق العشوائية.



وأوضح رئيس مياه الإسكندرية أن المشروع تمويل منحة من الاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي، تحت إشراف جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ووحدة البنية التحتية بمحافظة الاسكندرية.



وتابع أن تنفيذ أعمال مشروع تطوير القرى المصرية "حياة كريمة" بقريتي السلام وأسعد خير، بإجمالي أطوال شبكات (31 كم) لتحسين خدمة مياه الشرب للمواطنين.



وتفقد خلال جولته (مخزن الكلور الاستراتيجي، رافع مدينة النوبارية، مشروع تطوير طريق جناكليس - ك71 صحراوي وأعمال نقل خط مواسير قطر 12 بوصة بطول حوالي 17 كم المغذي لقري جناكليس وكوم امبو بالتنسيق مع الهيئة العامة للطرق والكباري).



كما زار المهندس احمد جابر، رافع كوم أمبو الذى يغذي حوالي 50ألف نسمة بالوحدة المحلية "الشعراوي" وقراها.



وتفقد محطة مياه "مريوط 1" حيث تتم أعمال رفع كفاءة المنشات بالمحطة وأعمال تطوير المنشات المائية (مروقات – مرشحات) لتصل الطاقة التصميمية للمحطة 510 ألف م3 يوم وتخدم حوالي مليون نسمة، بمناطق مركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة وجزءمن حي العامرية أول وثان ومنطقة البنجر بمحافظة الاسكندرية.



واختتم جولته بتفقد مشروع تنفيذ خط ناقل قطر 700مم من ترعة الثروة حتي رافع ك58 بالطريق الصحراوي لتوفير كميات مياه اللازمة لتطوير خدمة مياه الشرب بالقري بمركز أبو المطامير.



ورافق المهندس احمد جابر، رؤساء قطاعات انتاج وتوزيع المنطقة الجنوبية وقطاع المشروعات ومديري العموم بقطاعات الانتاج والتوزيع والمشروعات والقطاع المالي والقطاع التجاري والأمن وادارة الازمات والاعلام.