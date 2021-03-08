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الزمالك ينفي توقيع عقوبات على نجم الفريق

الإثنين 08/مارس/2021 - 11:30 ص
بوابة الفجر
محمد أيمن
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كشف عصام سالم المدير الفني لفريق الكرة الاول بنادي الزمالك حقيقة توقيع عقوبات على أحد نجوم القلعة البيضاء بعد إنفعاله وخروجه من مباراة الترجي والتي خسرها فريقه بثلاثة أهداف مقابل هدف عقب إستبداله خلال مجريات المباراة.

وفي تصريحات تلفزيونية قال سالم أنه لم توقع أي عقوبات على أشرف بن شرقي خاصةً وأن اللاعب حريص كل الحرص على تاكيد حسن علاقته بمديره الفني باتشيكو وإحترامه لرغباته والأمر كان فقط نرفزه ملعب.

وأضاف سالم أن قلق الجماهير مشروع للغاية والخسارة من الترجي جاءت في وقت كان يحتاج فيه الفريق إلى تحقيق الفوز لكن القادم سيكون أفضل لا محالة.

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