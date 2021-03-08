ضربة موجعة للأهلي.. الإصابة تُجبر نجم الفريق على الغياب لمدة شهرين

تلقى الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني خبرا صادما قبل مباراة الفريق الأحمر المقبلة أمام الإسماعيلي.





ويواجه الأهلي مضيفه الإسماعيلي يوم الأربعاء المقبل على ستاد برج العرب في مباراة مؤجلة من الجولة الثانية عشر لمسابقة الدوري الممتاز.





وتأكد غياب محمود وحيد عن النادي الأهلي لمدة شهرين بعدما أثبتت الأشعة إصابته بتمزق في العضلة الخلفية تعرض لها في مباراة الفريق الأحمر أمام فيتا كلوب.





وعانى وحيد من الإصابة في مباراة الأهلي أمام فيتا كلوب الكونغولي بعد مرور 6 دقائق فقط على بدايتها ليحل زميله ياسر إبراهيم بديلا له.





وأجرى اللاعب أشعة أمس الأحد على العضلة الخلفية وأثبتت إصابته بتمزق فيها ليتأكد غيابه عن الفريق لمدة شهرين.