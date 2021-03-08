نكانا يصل القاهرة استعدادا لمواجهة بيراميدز





وصل فريق نكانا بطل زامبيا إلى القاهرة صباح اليوم، الاثنين، استعدادا لمواجهة بيراميدز في لقاء الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والمحدد له السادسة من مساء الأربعاء على استاد الدفاع الجوي.





ووصلت بعثة الفريق الزامبي إلى القاهرة قادمة من الإمارات ترانزيت، وكان في استقبالها مندوب نادي بيراميدز وإدارة العلاقات العامة، لإنهاء إجراءات الدخول للفريق الضيف.





ومن المنتظر أن يخوض نكانا مرانه الرئيسي في السادسة من مساء غد الثلاثاء على استاد الدفاع الجوي، ويسبقه مؤتمر صحفي للمدير الفني وقائد الفريق.