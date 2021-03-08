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النقض تمد أجل الحكم في طعون اعتصام رابعة لـ14 يونيو
الإثنين 08/مارس/2021 - 12:04 م
مـروة هيـكل
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قررت محكمة النقض مد أجل الحكم في الطعون المقدمة من محمد بديع وقيادات جماعة الاخوان الارهابية على أحكام الاعدام والسجن المؤبد، في قضية تدبير اعتصام رابعة العدوية، لجلسة 14 يونيو المقبل.
ويواجه المتهمون تهم تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية "ميدان هشام بركات حاليا" وقطع الطرق وتقييد حرية الناس فى التنقل والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم والشروع فى القتل العمد وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.
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