Advertisements

النقض تمد أجل الحكم في طعون اعتصام رابعة لـ14 يونيو

الإثنين 08/مارس/2021 - 12:04 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
Advertisements

قررت محكمة النقض مد أجل الحكم في الطعون المقدمة من محمد بديع وقيادات جماعة الاخوان الارهابية على أحكام الاعدام والسجن المؤبد، في قضية تدبير اعتصام رابعة العدوية، لجلسة 14 يونيو المقبل.


ويواجه المتهمون تهم تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية "ميدان هشام بركات حاليا" وقطع الطرق وتقييد حرية الناس فى التنقل والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم والشروع فى القتل العمد وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.

أخبار تهمك

قرار مهم من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ 17 دقيقة

فونت يوضح أسباب فشله في إنتخابات برشلونة

منذ ساعة و 6 دقيقة

الأهلي يفقد نجمه أمام الإسماعيلي.. وموسيماني يجهز مفاجأة

منذ ساعتين و 5 دقيقة

ميدو يكشف حقيقة اعتذار رضوان جيد للاعبي الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

حسم مصير باتشيكو.. ومدرب الحراس مهدد بالرحيل

منذ ساعة

"الفجر الفني" يكشف تفاصيل تطورات الحالة الصحية لشيري عادل

منذ حوالي 16 ساعة

ضربة موجعة للأهلي.. الإصابة تُجبر نجم الفريق على الغياب لمدة شهرين

منذ أقل من ساعة

مدرب المريخ السوداني الجديد يتحدى الأهلي ويكشف مفاجأة عن صلاح

منذ حوالي 3 ساعات

بيان جديد من الخارجية بشأن مقتل مواطن مصري في السعودية

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. جماهير ليفربول تفتح النار على محمد صلاح وتطالب برحيله

منذ حوالي 18 ساعة

"ليس كل ما يعرف يُقال"..."الصحة العالمية" تصدر تحذيرًا جديدًا

منذ حوالي 4 ساعات

قبل الهجمات بـ 60 دقيقة.. أمريكا تحذر مواطنيها من هجمات محتملة شرق السعودية

منذ حوالي 13 ساعة

خطوة ميسي تربك حسابات برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

إكرامي الشحات يكشف مفاجأة عن شريف ورمضان صبحي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. محمد صلاح يتسبب في هدف فولهام بشباك ليفربول

منذ حوالي 20 ساعة

صفقة تساوي وزنها ذهب.. الأهلي يتحرك لضم ماكينة الأهداف

منذ حوالي 19 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:18 م

قرار مهم من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

ضربة موجعة للأهلي.. الإصابة تُجبر نجم الفريق على الغياب لمدة شهرين

11:45 ص

عاجل.. جماهير ليفربول تفتح النار على محمد صلاح وتطالب برحيله

06:08 م

"ليس كل ما يعرف يُقال"..."الصحة العالمية" تصدر تحذيرًا جديدًا

08:21 ص

قبل الهجمات بـ 60 دقيقة.. أمريكا تحذر مواطنيها من هجمات محتملة شرق السعودية

11:08 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المرأة والرئيس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الضرائب والرسوم أكثر فتكاً من كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون الأحوال الشخصية الجديد من صنع الإخوان والسلفيين