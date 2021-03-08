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الخطيب رئيس بعثة الأهلي فى الكونغو لمواجهة فيتا كلوب بدوري الأبطال

الإثنين 08/مارس/2021 - 12:04 م
بوابة الفجر
محمد سامي
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قرر محمود الخطيب رئيس النادي الأهلى، رئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم فى رحلة الكونغو، لملاقاة فريق فيتا كلوب في دوري أبطال إفريقيا.


وسيواجه الأهلي نظيره فيتا كلوب يوم الثلاثاء الموافق 16 مارس الجاري، في إطار مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات، بدوري أبطال إفريقيا.


ويأتي قرار بيبو لتوفير أكبر قدر من التركيز لدى اللاعبين، والجهاز الفنى، خلال هذه المواجهة الصعبة، والتى يحتاج خلالها المارد الأحمر لتحقيق الإنتصار.


يذكر ان الأهلي تعادل مع فيتا كلوب أمس السبت، في الجولة الثالثة بهدفين لكل منهما، ويتواجد في المركز الثالث بعد انتهاء الدور الأول.


ويحتل سيمبا التنزاني صدارة المجموعة الأولي برصيد 7 نقاط، ويأتي في المركز الثاني فيتا كلوب برصيد 4 نقاط، وهو نفس رصيد الأهلي صاحب المركز الثالث، بفارق الأهداف، بينما يتذيل المريخ السوداني برصيد نقطة واحدة فقط.

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