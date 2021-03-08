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تكثيف حملات النظافة العامة وغسل الأرصفة بالشوارع والميادين العامة بالشرقية

الإثنين 08/مارس/2021 - 12:06 م
بوابة الفجر
سمر السيد
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تابع المحاسب نبيل فاروق رئيس مركز ومدينة الزقازيق في الشرقية أعمال النظافة والتجميل والدهانات بالمداخل والطرق الرئيسية لمدينة الزقازيق لإظهار الشكل الجمالي لشوارع العاصمة.

كما تابع المحاسب محمد الأباصيري رئيس حي ثان الزقازيق أعمال التجميل بشارع جمال عبدالناصر بنطاق الحي، حيث تم غسل الأرصفة ودهان البلدورات بدءًا من ميدان المحافظه وشارع جمال عبدالناصر الكورنيش وتم غسل الممشى الجديد أمام كليه الآداب أمام جامعة الزقازيق.

كما تابع الأستاذ محمد محمود رئيس حى أول الزقازيق أعمال النظافه ورفع القمامة بشارع الجلاء وشارع سعد زغلول وشارع الفلوجه من أجل توفير مناخ وبئيه صحيه جيدة للأهالى.

كما قام قسم البساتين برى وسقايه الأشجار وأحواض الزرع بمتنزهات الحى بشارع الجلاء وغسل وتنظيف أماكن جلوس الأهالى لتحسن مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك في إطار العمل الدائم للحفاظ على بيئة صحية ومظهر جمالى لشوارع المحافظة... وتنفيذًا لتكليفات الاستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف حملات النظافة العامة والتجميل ورفع وإزالة المخلفات والقمامة من الشوارع والميادين العامة بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة وصيانة أعمدة الإنارة والبلدورات والأرصفة ورفع كل الإشغالات والتعديات على حرم الطريق والرصيف وفتح الحركة المرورية أمام عبور السيارات وتأمين المواطنين.

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